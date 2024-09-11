Mevlid Kandili orucu 14 Eylül günü tutulabilir

11 Eylül 2024 15:30 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 16:03

Müslüman aleminin en mühim günlerinden bir tanesi olan Mevlid Kandili bu sene 14 Eylül 2024 Cumartesi gününe denk geliyor. İbadet edecek olanlar için Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu, hangi gün tutulur bilgilerini derledik.

2024 yılında 14 Eylül'e gelen Mevlid Kandili'ne kısa süre kala hangi ibadetler yapılır, hangi dualar okunmalı araştırılıyordu.

Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre 14 Eylül Cumartesi gününe denk gelen kandil gününde yapılacak olan ibadetlere yer verdik.

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU 14 EYLÜL 2024?

14 Eylül günü ve ertesi günü oruç tutulabilir. Önemli ve hayırlı günde oruç tutmanın herhangi bir mahzuru olmazken tutmanın da iyi olduğu belirtiliyor.

Dinimiz İslam'da kandil günü oruç tutmak ile ilgili şu sözler yer alıyor:

"Tutmak iyi olur, sevab olur. İslam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermişlerdir. Hazret-i Mevlana, (Mevlid okunan yerden belalar gider) buyurmuştur. Mevlid gecesi, Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecedir. Hatta Mevlid gecesi Kadir gecesinden de kıymetlidir diyen âlimler de vardır."

Recep ayının 27. gecesi Miraç Kandili olurken bugünün Cuma veya Cumartesi gününe denk gelmesi halinde bir gün öncesi veya bir son sonrasıyla tutulması gerektiği de yer alıyor.

BUGÜN KANDİL Mİ 11 EYLÜL?

11 Eylül günü herhangi bir kandil günü değildir. Önümüzdeki en yakın kandil 14 Eylül günü Mevlid Kandili'dir. Rebî'ul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecede Peygamber Efendimiz Muhammed aleyhisselamın doğdu. Kadir gecesinden sonra en mühim gecelerden bir tanesi olurken ibadet etmek hayırlıdır.

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ

Dinimiz İslam'da yer alan bilgiye göre özel günün önemi şöyledir:

"İslamiyet’te doğum gününü kutlamak vardır, Allahü teâlâya şükretmek olur. Mevlid kandili, Peygamber efendimizin doğum günüdür. Peygamber efendimiz, Pazartesi günü oruç tutardı. Sebebini sorduklarında, (Bugün dünyaya geldim. Şükür için oruç tutuyorum) buyurdu. (Müslim, Ebu Davud, İ. Ahmed, Hak Sözün Vesikaları)

Bu gece, O doğduğu için sevinenler affedilir. Bu gecede, Resulullah doğduğu zaman görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevabdır. Kendisi de anlatırdı. Eshab-ı kiram da, bir yere toplanıp anlatırlardı. (Seadet-i Ebediyye)"