Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

15 bin öğretmen ataması kaç tercih hakkı var, ne zaman bitiyor?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 bin öğretmen için tercih süreci başlatıldı. Binlere öğretmen 15 bin öğretmen atamasının son tarihini ve kaç tercih hakkı olduğunu araştırmaya başladı.

15 bin öğretmen ataması kaç tercih hakkı var, ne zaman bitiyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.11.2025
15:40
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
15:40

tarafından yapılan açıklamaya göre 15 bin tercihleri başladı. 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nu da 15 Ekim'de yayımlamıştı.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. Atamalar 24 Kasım'da yapılırken öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026'da görevlerine başlayacak.

15 bin öğretmen ataması kaç tercih hakkı var, ne zaman bitiyor?

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİHLER NE ZAMAN BİTİYOR?

Kesinleşen puanlara göre oluşmuş olan sıralamalar, adayların tercih ekranında yer almaya başladı. 15 bin öğretmen için bugün başlayan tercih başvuru süreci 21 Kasım saat 16.00'da sona erecek.

15 bin öğretmen ataması kaç tercih hakkı var, ne zaman bitiyor?

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı. 15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklayacağız. Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklama yaptı
