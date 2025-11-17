15 bin öğretmen ataması kaç tercih hakkı var, ne zaman bitiyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 15 bin öğretmen ataması tercihleri başladı. 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nu da 15 Ekim'de yayımlamıştı.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. Atamalar 24 Kasım'da yapılırken öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026'da görevlerine başlayacak.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİHLER NE ZAMAN BİTİYOR?

Kesinleşen puanlara göre oluşmuş olan sıralamalar, adayların tercih ekranında yer almaya başladı. 15 bin öğretmen için bugün başlayan tercih başvuru süreci 21 Kasım saat 16.00'da sona erecek.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı. 15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklayacağız. Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah." ifadelerini kullandı.