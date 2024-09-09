15 Eylül'de oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı
Trabzonspor ve Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftası kapsamında karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak olan maçın biletlerinin satışa çıktığı açıklandı.
Süper Lig'in beşinci hastası kapsamında Trabzonspor-Beşiktaş derbisi oynanacak.
15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmanın biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor.
Konuyla ilgili açıklama Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapıldı.
TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE KADAR?
Trabzonspor-Beşiktaş arasında oynanacak olan karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Karşılaşmanın biletlerinin fiyatı ise şöyle:
- VIP Platinum-B 4 bin 500 TL
- VIP Platinum-A/C 4 bin TL
- VIP Gold 3 bin TL
- VIP Silver 2 bin 500 TL
- Batı tribün bin TL
- Doğu tribün 800 TL
- Fırtına tribün 700 TL
- Güney-Kuzey kale arkası 350 TL
TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 5. haftası kapsamında oynanacak olan Trabzonspor-Beşiktaş maçı 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.
Karşılaşma beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.