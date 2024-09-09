15 Eylül'de oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

09 Eylül 2024 16:19 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 16:40

Trabzonspor ve Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftası kapsamında karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak olan maçın biletlerinin satışa çıktığı açıklandı.

Süper Lig'in beşinci hastası kapsamında Trabzonspor-Beşiktaş derbisi oynanacak.

15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmanın biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Konuyla ilgili açıklama Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapıldı.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE KADAR?

Trabzonspor-Beşiktaş arasında oynanacak olan karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Karşılaşmanın biletlerinin fiyatı ise şöyle:

VIP Platinum-B 4 bin 500 TL

VIP Platinum-A/C 4 bin TL

VIP Gold 3 bin TL

VIP Silver 2 bin 500 TL

Batı tribün bin TL

Doğu tribün 800 TL

Fırtına tribün 700 TL

Güney-Kuzey kale arkası 350 TL

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftası kapsamında oynanacak olan Trabzonspor-Beşiktaş maçı 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.

Karşılaşma beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.