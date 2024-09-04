Trabzonspor'un ertelenen Kayserispor maçı 19 Eylül Perşembe saat 20.00'de oynanacak

04 Eylül 2024 15:05 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 15:15

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 16 Ağustos 2024 tarihinde yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'in üçüncü hafta maçları kapsamında Trabzonspor-Kayserispor arasında oynanacak olan karşılaşma ertelenmişti.

Bordo-mavililerin UEFA Konferans Ligi Play-off maçı nedeniyle ertelenen karşılaşmanın ne zaman oynanacağı ise gündem oldu.

ERTELENEN TRABZONSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF'nin açıkladığı bilgilere göre Trabzonspor ve Kayserispor arasında oynanacak olan karşılaşma 19 Eylül Perşembe günü saat 20.00'da Papara Park'ta oynanacak.

SÜPER LİG'DE ERTELENEN MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Bordo-mavililerin yanı sıra RAMS Başakşehir FK ve Galatasaray'ın maçları da ertelenmişti.

Açıklanan bilgilere göre Galatasaray-Gaziantep FK maçı 17 Eylül Salı, Samsunspor-RAMS Başakşehir FK karşılaşması ise 18 Eylül Çarşamba günü oynanacak.