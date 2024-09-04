Samsunspor ve Başakşehir arasındaki ertelenen maç 18 Eylül'de oynanacak

04 Eylül 2024 14:57 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 15:04

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun 3. haftası kapsamında oynanacak olan Samsunspor-RAMS Başakşehir FK karşılaşması UEFA Konferans Ligi Play-off mücadeleleri kapsamında ertelenmişti.

Taraftarlar tarafından ertelenen Başakşehir-Samsunspor maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor.

ERTELENEN SAMSUNSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir'in Samsunspor'a konuk olacağı karşılaşmanın 17-18-19 Eylül 2024 tarihlerinden birinde oynanacağı duyurulmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamanın ardından maçın tarihi kesinleşti.

Samsunspor-Başakşehir karşılaşması 18 Eylül 2024 Çarşamba günü saat 20.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

SAMSUNSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir'in play-off mücadeleleri kapsamında Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan Samsunspor karşılaşması TFF tarafından açıklanan duyuruya göre ertelenmişti.