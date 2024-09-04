Samsunspor ve Başakşehir arasındaki ertelenen maç 18 Eylül'de oynanacak
UEFA Konferans Ligi Play-off mücadeleleri kapsamında 3. hafta Süper Lig'de oynanacak olan Samsunspor-Başakşehir karşılaşmaları ertelenmişti. Başakşehir'in ertelenen Samsunspor maçının ne zaman oynanacağı TFF tarafından duyuruldu.
Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun 3. haftası kapsamında oynanacak olan Samsunspor-RAMS Başakşehir FK karşılaşması UEFA Konferans Ligi Play-off mücadeleleri kapsamında ertelenmişti.
Taraftarlar tarafından ertelenen Başakşehir-Samsunspor maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor.
ERTELENEN SAMSUNSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Başakşehir'in Samsunspor'a konuk olacağı karşılaşmanın 17-18-19 Eylül 2024 tarihlerinden birinde oynanacağı duyurulmuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamanın ardından maçın tarihi kesinleşti.
Samsunspor-Başakşehir karşılaşması 18 Eylül 2024 Çarşamba günü saat 20.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.
SAMSUNSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NEDEN ERTELENDİ?
UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir'in play-off mücadeleleri kapsamında Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan Samsunspor karşılaşması TFF tarafından açıklanan duyuruya göre ertelenmişti.