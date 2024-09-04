Ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK maçı 17 Eylül Salı günü oynanacak

04 Eylül 2024 14:52 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 14:58

UEFA Avrupa maçlarının olması nedeniyle 3. haftada Galatasaray - Gaziantep FK mücadelesi ertelenmişti. Taraftarların beklediği karşılaşmanın yeni tarihi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanırken saati de netleşti.

ERTELENEN GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de yarış devam ederken GS'nin Gaziantep FK ile mücadelesi Avrupa karşılaşmaları dolayısıyla başka bir tarihe ertelenmişti.

TFF tarafından bugün yapılan duyuruya göre ertelenen mücadelenin tarihi 17 Eylül olarak belirlendi.

Karşılaşma 20.00'da başlayacak.

SÜPER LİG 3. HAFTA MAÇLARI HANGİ GÜNE ERTELENDİ?

3. haftada oynanacak olan 3 mücadele ertelenmişti. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre maçlar 17,18,19 Eylül'de oynanacak. Takvim ise şöyle: