Ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK maçı 17 Eylül Salı günü oynanacak
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
04 Eylül 2024 14:52 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 14:58
Süper Lig'de 3. hafta mücadeleleri ertelenmişti. Sarı kırmızılı ekibin taraftarları ise ertelenen GS maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak beklerken TFF tarafından bugün tarih açıklandı.
UEFA Avrupa maçlarının olması nedeniyle 3. haftada Galatasaray - Gaziantep FK mücadelesi ertelenmişti. Taraftarların beklediği karşılaşmanın yeni tarihi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanırken saati de netleşti.
ERTELENEN GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'de yarış devam ederken GS'nin Gaziantep FK ile mücadelesi Avrupa karşılaşmaları dolayısıyla başka bir tarihe ertelenmişti.
TFF tarafından bugün yapılan duyuruya göre ertelenen mücadelenin tarihi 17 Eylül olarak belirlendi.
Karşılaşma 20.00'da başlayacak.
SÜPER LİG 3. HAFTA MAÇLARI HANGİ GÜNE ERTELENDİ?
3. haftada oynanacak olan 3 mücadele ertelenmişti. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre maçlar 17,18,19 Eylül'de oynanacak. Takvim ise şöyle:
Kaynak: TGRT Haber
O kaffeye akıllı bilinçli insanlar gitmez ve o kaffe kapanır kendileri saatlerce ozaman oturur lar ozaman
çok beklerler müşteri gelecek diye..Midyata pirinçe giderken evdeki bulgurdan da olacak akılsızlar
Yok öyle bir dünya gitmem kafede çay kahve içince boyum uzamayacak orada pasta kek yersem de sağlıklı olmayacağım zaten sağlıksız yerler