15 gün sömestr tatili ne zaman? MEB, 2025 yarıyıl tatili tarihini açıkladı

18 Kasım 2024 11:18 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 11:22

Ara tatilin sona ermesinin ardından sömestr tatilinin başlayacağı tarihe dair araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan takvimle birlikte sömestr tatilinin zamanı netleşti.

Ara tatilin ardından yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için okullarda ilk ders zili çaldı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler 15 gün süren sömestr tatilinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

15 TATİL NE ZAMAN? SÖMESTR TATİLİ TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) internet sitesinde yer alan 2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre; 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü son bulacak. İkinci dönem ise, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİLİ NE ZAMAN OLACAK?

Eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci ara tatil ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.