15 tatil ne zaman bitecek belli oldu! MEB takvimine göre ikinci dönem başlangıç tarihi

18 Ocak 2025 13:16 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 13:28

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 17 Ocak günü karneler dağıtıldı. 15 tatilin başlaması üzerine öğrenciler 15 tatilin biteceği zamanı ve ikinci dönemin başlayacağı günü araştırmaya başladı.

Milyonlarca öğrenci 17 Ocak günü karnelerini aldı ve 15 günlük tatile başladı. MEB takvimine göre ilk dönem sonra ererken ara tatil başladı.

İkinci dönemin başlayacağı gün ve ara tatil tarihleri de takvimde yer aldı.

15 TATİL NE ZAMAN BİTECEK 2025?

2024-2025 15 tatil bitiş tarihi 31 Ocak olarak belirlendi. 17 Ocak günü karnelerini alan öğrencilerin 15 tatili başladı ve 31 Ocak'ta sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre 15 tatil başladı.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ikinci dönem 3 Şubat günü başlayacak. 17 Ocak Cuma günü alınan karneler sonrasında öğrenciler 15 günlük tatile başladı. Öğrenciler 3 Şubat Pazartesi itibarıyla ikinci döneme başlayacak. İkinci ara tatil ise 31 Mart ile 4 Nisan aralığında olacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL TARİHLERİ

MEB tarafından paylaşılan takvim şöyle:

Uyum Eğitimleri: 2-6 Eylül 2024

Birinci Dönem Ara Tatili: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl Tatili: 20-31 Ocak 2025

İkinci Dönem Ara Tatili: 31 Mart-4 Nisan 2025