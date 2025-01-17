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Öğretmen okulda şampanya patlattı, veliler tepki gösterdi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Ocak 2025 16:00 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 16:00
Öğretmen okulda şampanya patlattı, veliler tepki gösterdi

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir okulda mezuniyet eğlencesinde skandal görüntüler kaydedildi. Bir öğretmenin, okul bahçesinde şampanya patlattığı görüntüler tepki çekti.

İzmir'de geçen haziran ayında Bornova Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda tepki çeken bir olay yaşandı.

OKUL BAHÇESİNDE ŞAMPANYA PATLATTI

Okuldaki mezuniyet kutlamasında Beden Eğitimi öğretmeni olduğu iddia edilen bir kişi, okul bahçesinde şampanya patlattı.

Öğretmen okulda şampanya patlattı, veliler tepki gösterdi - 1. Resim

Veliler, okul bahçesinde şampanya patlatılması ve alkollü içkinin eğlencede yer almasına tepki gösterdi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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