İzmir metrosunda panik dolu anlar! Dumanlar yükseldi, yolcular kaçıştı

15 Ocak 2025 17:20 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 17:20

İzmir'de bir metroda panik dolu anlar yaşandı. Vatman kabininden çıkan dumanlar, tedirginliğe neden oldu. Yolcular tedbiren metrodan tahliye edildi.

İzmir Bornova’daki Bölge Metro İstasyonu’nda sabah saatlerinde metronun vatman kabininden çıkan dumanlar paniğe neden oldu. Dumanların fark edilmesiyle metroda bulunan yolcular tedbir amacıyla tahliye edildi.

YARALI YOK

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan ve vatman kabininde ufak çaplı yangına yol açan olay, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

AÇIKLAMA GELDİ

İzmir​ Hemşehri İletişim Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise "Vatman kabininde oluşan yangına gerekli müdahale yapılmış olup, yolcuların tahliyesi sağlanmıştır" denildi.