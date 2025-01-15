İzmir su kesintisi ne zaman bitecek? İZSU Konak ilçesindeki kesintinin 9 saat süreceğini açıkladı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

15 Ocak 2025 16:50 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 17:06

Bugün İzmir'in Konak, Ödemiş ve Urla ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. İZSU tarafından suların ne zaman geleceği açıklandı. Konak'ta saat 10.15'te başlayan kesintinin 19.00'da sona ereceği duyuruldu.

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15 Ocak 2025 Çarşamba günü ana boru arızası nedeniyle İzmir'in Konak, Menderes ve Urla ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar sabah saatlerinde başlayan su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK? İzmir'in Konak ilçesine bağlı Selçuk, Tınaztepe, 2. Kadriye, Duatepe ve Çimentepe mahallelerinde arıza nedeniyle sabah saatlerinden itibaren su kesintisi yaşanıyor. İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre arızanın saat 19.00'da giderilmesi ve bölgeye su verilmesi planlanıyor. Zafertepe, Kocatepe, Aziziye, Hasan Özdemir ve 1. Kadriye mahallelerinde ise yaşanan kesintinin 19.35'te sona ereceği belirtildi. Mithatpaşa, Çankaya ve Murat mahallelerinde yaşanan kesinti ise 18.20 itibarıyla sona erecek. İZMİR URLA, MENDERES SULAR NE ZAMAN GELECEK? İZSU'nun açıkladığı bilgilere göre Menderes ve Urla ilçelerindeki su kesintisinin biteceği saat şöyle: Menderes: Orta Mahallesi - 22.00

Küner Mahallesi - 17.00

Gümüldür Fevzi Çakmak Mahallesi - 22.00

Çukuraltı - 22.00 Urla Torasan Mahallesi - 18.00 İlgili Haberler İzmir elektrik kesintisinin sonlanacağı saat belli oldu