15 tatilde okullar açık olur mu? 17 Ocak'ta karneler dağıtıldı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

20 Ocak 2025 12:04 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 12:09

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 17 Ocak Cuma günü okullarda 15 tatil başladı. Okulda işi olan veliler ve öğrenciler ise 15 tatilde okulların açık olup olmadığını araştırmaya başladı.

Milyonlarca öğrenci 17 Ocak Cuma günü ara tatile girdi. Müdür ve müdür yardımcıları ile görüşmek isteyen veliler ise 15 tatilde okulların açık olup olmadığını merak ediyordu. Öğrenciler ara tatile girdi. 15 TATİLDE OKULLAR AÇIK OLUR MU? Milli Eğitim Bakanlığı'na kurumlarda görev alan müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenler 15 tatilde okulda olmaya devam ediyor. Okullara gitmek isteyen veliler görüşmelerini gerçekleştirebilecek. 15 TATİL​ NE ZAMAN BİTİYOR? MEB takvimine göre ilk dönem ara tatili 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrencilerin tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başladı. Eğitim-öğretim yılının 2. dönemi 3 Şubat Pazartesi başlayacak. İkinci ara tatil 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü bitecek. İlgili Haberler Devlet okulunda şampanyalı kutlama skandalı! 15 tatil ne zaman bitecek belli oldu! MEB takvimine göre ikinci dönem başlangıç tarihi