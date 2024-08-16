15 Temmuz Şehitler Köprüsü ücreti 33 TL'ye çıktı

16 Ağustos 2024 11:31 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 11:38

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan zammın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de yeni tarife uygulandı. Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 555 TL olurken köprü ücretlerinde değişiklik oldu.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Dün akşam gelen zammın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde geçiş ücreti 33 TL oldu. Avrasya Tüneli'ndeki fiyat değişikliğine göre ise gündüz geçişte araçlar 156 TL öderken minibüsler 168, motosikletler ise 60,8 TL ödeme yapacak.

Tüneli kullanan araç sahipleri gece 78 TL öderken minibüsler 117 TL ve motosikletler 30,4 TL ücret ödemesi yapacak.

KÖPRÜ VE OTOYOL ZAMMI SONRASI YENİ FİYATLAR 2024

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün uyguladığı 2024 zammından sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 33, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 70, Osmangazi Köprüsü 555, 1915 Çanakkale Köprüsü 585 TL'ye çıktı.