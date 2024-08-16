2024 yılında yeni gelen zamla beraber Osmangazi Köprüsü ücreti 555 TL oldu

16 Ağustos 2024 11:24 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 11:30

Araç sahiplerini ilgilendiren zam haberi dün akşam gelirken Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanacak olanlar ne kadar olduğunu merak ederken yeni zamlı ücretler belli oldu.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ZAMMI NE KADAR OLDU, KAÇ TL 2024?

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan zam ile beraber zam geldi. Böylece yeni tarife ücretleri 2024 yılında şöyle:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü: 33 TL

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 33 TL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 70 TL

Osmangazi Köprüsü: 555 TL

1915 Çanakkale Köprüsü: 585 TL

AVRASYA TÜNELİ KAÇ TL OLDU?

Avrasya Tüneli'ne %40 uygulanan zammın ardından gündüz araç geçişleri 156 TL olurken minibüsler için 234 TL ve motosikletler için 60,8 TL oldu.

Araba gece tarifesinde 78 TL ödenirken minibüsler 117 TL ve motosikletler 30,4 TL ödeyecek.