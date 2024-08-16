2024 yılında yeni gelen zamla beraber Osmangazi Köprüsü ücreti 555 TL oldu
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
16 Ağustos 2024 11:24 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 11:30
Dün akşam otoyol ve köprülere gelen zamla beraber 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet köprülerinde de fiyat değişti. 2024 yılında otomobil sahiplerini ilgilendiren haberin ardından Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu, kaç LT araştırıldı.
Araç sahiplerini ilgilendiren zam haberi dün akşam gelirken Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanacak olanlar ne kadar olduğunu merak ederken yeni zamlı ücretler belli oldu.
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ZAMMI NE KADAR OLDU, KAÇ TL 2024?
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan zam ile beraber zam geldi. Böylece yeni tarife ücretleri 2024 yılında şöyle:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü: 33 TL
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 33 TL
Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 70 TL
Osmangazi Köprüsü: 555 TL
1915 Çanakkale Köprüsü: 585 TL
AVRASYA TÜNELİ KAÇ TL OLDU?
Avrasya Tüneli'ne %40 uygulanan zammın ardından gündüz araç geçişleri 156 TL olurken minibüsler için 234 TL ve motosikletler için 60,8 TL oldu.
Araba gece tarifesinde 78 TL ödenirken minibüsler 117 TL ve motosikletler 30,4 TL ödeyecek.
Kaynak: TGRT Haber