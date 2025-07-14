15 Temmuz’da belediyeler açık mı? Resmi tatil çalışma takvimi

15 Temmuz, resmi tatiller takviminde yer alırken yarın kamu kurumları ve devlet daireleri kapalı olacak. Yarın belediyede işlem gerçekleştirecek olanlar ise 15 Temmuz'da belediyelerin açık olup olmama durumuna dair araştırmaya başladı.

15 Temmuz her yıl ülkemizde kutlanırken bu sene salı gününe denk geliyor. Resmi tatiller takviminde yer almasından dolayı hastane, sağlık ocağı, kargo, banka, borsa ve noter gibi kurumlar yarın hizmete ara verecek.

15 TEMMUZ BELEDİYELER AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak için genel tatil günü ilan edildi. Milyonlarca kişi düzenlenen anma törenlerine katılırken belediyede işi olanlar çalışma durumunu araştırdı.

Belediyeler, devlet dairesi olduğu için 15 Temmuz'da kapalı olacak. Resmi tatil günlerinde belediyeler kapalı olurken işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler bir sonraki iş günü normal mesai saatleri içerisinde işlemlerini gerçekleştirebilecek.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ YARIN AÇIK MI?

Nüfus müdürlüklerinde işlem yapacaklar dikkat! Yarın 15 Temmuz olmasından dolayı resmi kurumlarda hizmete 1 gün ara verilecek.

Devlet daireleri, belediyeler, kargolar, tapu müdürlükleri ve nüfus müdürlükleri yarın kapalı olurken hizmet vermeyecek.

Nüfus müdürlüklerine gidecek olanlar çarşamba günü itibarıyla müdürlüklerde işlemlerini gerçekleştirebilecek.