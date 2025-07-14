Beşiktaş 15 Temmuz etkinlik programı belli oldu

Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün ülkemizde resmi tatil olması nedeniyle vatandaşlar çeşitli etkinliklere katılıyor. Beşiktaş'ta düzenlenecek olan 15 Temmuz etkinlikler programı ise duyuruldu.
Tüm Türkiye'de kutlanacak olan 15 Temmuz için etkinlikler kutlanacak. Resmi tatil olduğu için dört bir yanda etkinlikler ve anma törenleri düzenlenecek.
Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle İstanbul Beşiktaş'ta etkinlik düzenleniyor. Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruya göre yarın gerçekleşecek olan etkinlik programı şöyle:,
14 TEMMUZ
15 Temmuz şehit ve gazi ailelerinin ziyareti
14-15 TEMMUZ
Ortaköy Büyük Mecidiye Camii’nde sergilenen 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi ziyareti
15 TEMMUZ
11.30
Şehidimiz Batuhan Ergin’in Ortaköy Mezarlığı’ndaki kabrinin ziyareti,
Kur’an-ı Kerim Tilaveti
12.30
Öğle namazından önce Ortaköy Büyük Mecidiye Camii’nde Mevlid-i Şerif okunması,
Beşiktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile hatim duası yapılması, lokma dağıtımı
15.30
Şehidimiz Şenol Sağman’ın Riva Mezarlığı’ndaki kabrinin ziyareti,
Kur’an-ı Kerim Tilaveti
00.13
Camilerde sela okunması
16 TEMMUZ
Yahya Efendi Camii’nde 15 Temmuz şehitleri için sabah namazında Mevlid-i Şerif okunması