Beşiktaş 15 Temmuz etkinlik programı belli oldu

Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün ülkemizde resmi tatil olması nedeniyle vatandaşlar çeşitli etkinliklere katılıyor. Beşiktaş'ta düzenlenecek olan 15 Temmuz etkinlikler programı ise duyuruldu.

Tüm Türkiye'de kutlanacak olan 15 Temmuz için etkinlikler kutlanacak. Resmi tatil olduğu için dört bir yanda etkinlikler ve anma törenleri düzenlenecek.

BEŞİKTAŞ 15 TEMMUZ ETKİNLİK PROGRAMI

Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle İstanbul Beşiktaş'ta etkinlik düzenleniyor. Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruya göre yarın gerçekleşecek olan etkinlik programı şöyle:,

14 TEMMUZ

15 Temmuz şehit ve gazi ailelerinin ziyareti

14-15 TEMMUZ

Ortaköy Büyük Mecidiye Camii’nde sergilenen 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi ziyareti

15 TEMMUZ

11.30

Şehidimiz Batuhan Ergin’in Ortaköy Mezarlığı’ndaki kabrinin ziyareti,

Kur’an-ı Kerim Tilaveti

12.30

Öğle namazından önce Ortaköy Büyük Mecidiye Camii’nde Mevlid-i Şerif okunması,

Beşiktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile hatim duası yapılması, lokma dağıtımı

15.30

Şehidimiz Şenol Sağman’ın Riva Mezarlığı’ndaki kabrinin ziyareti,

Kur’an-ı Kerim Tilaveti

00.13

Camilerde sela okunması

16 TEMMUZ

Yahya Efendi Camii’nde 15 Temmuz şehitleri için sabah namazında Mevlid-i Şerif okunması