Yeni evlenenlere 150 bin TL evlilik kredisi yaş sınırı belli oldu

13 Ocak 2025 18:24 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 18:26

150 bin TL evlilik kredisi yaş sınırı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılını Aile Yılı ilan ederek, evlilik oranlarındaki düşüşü önlemek amacıyla genç çiftlere 81 ilde 150 bin TL faizsiz kredi desteği sunacağını duyurdu. Bu kredi, 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz olarak sağlanacak. Krediye başvuru yapabilmek için belirli şartlar aranmakta ve bu şartlar arasında yaş sınırı da bulunuyor. Evlenecek çiftlerin en az birinin olması gereken yaş aralığı netleşti.

Yeni evlenenlere faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? 150 bin TL faizsiz evlilik kredisinde detaylar belli oldu

Yeni evlenenlere faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? 150 bin TL faizsiz evlilik kredisinde detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan​, Aile Yılı tanıtım programında evlenecek gençlere yönelik önemli ekonomik​ destekler açıkladı.

150 BİN TL EVLİLİK​ KREDİSİ YAŞ ŞARTI SINIRI VAR MI?

Yeni evlenecek çiftlere sunulan faizsiz kredi desteği için yaş şartı uygulanmaktadır. Bu kredi desteğinden yararlanabilmek için, çiftlerden en az birinin başvuru tarihinde 150 bin TL'lik evlilik kredisi için belirtilen yaş aralığı içinde olması zorunludur. Bu yaş sınırı, gençlerin evlilik hayatına daha kolay adım atabilmesi için getirilmiş bir kriterdir.

Getirilen yaş sınırı, aynı zamanda genç nüfusun evliliğe teşvik edilmesi ve nüfus artış hızının desteklenmesi için önemli bir uygulama. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, bu destekle gençler, ekonomik kaygılarını bir kenara bırakarak evlilik hayallerini gerçekleştirebilirler. Bu sayede, evlilik öncesi ve sonrasında gençlerin karşılaşabileceği ekonomik zorluklar hafifletilmiş olacak.

YENİ EVLENENLERE FAİZSİZ KREDİ YAŞ SINIRI KAÇ?

Faizsiz kredi desteğinden yararlanmak isteyen çiftlerin, başvuru tarihinde en az birinin 18-29 yaş arasında olması gerekmektedir. 30 yaşından gün almış çiftler bu destekten faydalanamaz. Bu yaş sınırı, genç çiftlerin evlilik sürecinde daha az ekonomik baskı altında kalmalarını sağlamak için belirlenmiştir.

Yaş sınırı, evlilik oranlarının artırılmasına yönelik bir teşvik olarak da görülebilir. Bu kredi desteği, gençlerin erken yaşta evlenmeyi düşünmelerine yardımcı olacak ve evlilik hayatına adım atarken ekonomik yüklerini azaltacak. Ayrıca, bu uygulama, genç nüfusun evlilik ve aile kurma konusunda daha motive olmasını sağlayarak, toplumsal yapıya katkıda bulunmayı hedefliyor.

YENİ EVLENENLERE VERİLEN 150 BİN TL KREDİ İÇİN YAŞ SINIRI VAR MI?

Çiftlerden en az birinin 18-29 yaş arasında olması ve 30 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

150 BİN TL KREDİ DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

18-29 yaş arasındaki, belirli gelir şartlarını karşılayan, yakın zamanda evlenecek Türkiye​ Cumhuriyeti vatandaşı çiftler bu destekten yararlanabilir.

150 TL KREDİ ŞARTLARI ARASINDA NİKAH TARİHİ NE KADAR YAKIN OLMALI?

Resmi nikah tarihinin, başvuru tarihine göre en az 2, en fazla 6 ay sonrasında olması gerekir.

150 BİN TL FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ HANGİ İLLERDE UYGULANIYOR?

Bu kredi desteği, Türkiye genelindeki 81 ilde uygulamaya alınmıştır.

150 BİN TL KREDİYE BAŞVURMAK İÇİN GELİR ŞARTI NEDİR?

Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı, 2 asgari ücreti aşmamalıdır.