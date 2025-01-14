150 bin TL faizsiz evlilik kredisi taksitleri ne kadar? 48 ay vadeli ödeme planı olacak

14 Ocak 2025 21:40 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 21:42

150 bin TL evlilik kredisi geri ödemesi taksit sayısı ve ödeme planı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla 81 ilde başlayan faizsiz evlilik kredisi başvuruları, genç çiftlere 150 bin TL'lik destek sağlıyor. Kredi, 2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli olarak sunuluyor. Başvuru şartları arasında yaş sınırı, gelir kriteri ve evlilik öncesi eğitim taahhüdü gibi koşullar bulunuyor.

Suat Kılıç'tan evlilik kredisi için yeni teklif: En az 350 bin TL olmalı

Suat Kılıç'tan evlilik kredisi için yeni teklif: En az 350 bin TL olmalı

Yeni evlenenlere 150 bin TL evlilik kredisi yaş sınırı belli oldu

Yeni evlenenlere 150 bin TL evlilik kredisi yaş sınırı belli oldu

Yeni evlenenlere faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? 150 bin TL faizsiz evlilik kredisinde detaylar belli oldu

Yeni evlenenlere faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? 150 bin TL faizsiz evlilik kredisinde detaylar belli oldu

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında verilen 150 bin TL faizsiz​ evlilik kredisi, evlenecek çiftlere büyük bir fırsat sunuyor. İşte detaylar.

150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ AYLIK NE KADAR?

150 bin TL tutarındaki faizsiz evlilik kredisi, 2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli olarak kullandırılıyor.

150 bin TL faizsiz evlilik kredisinin aylık geri ödemesi 3 bin 125 TL'dir. Bu ödeme planı, genç çiftlerin evlilik süreci boyunca finansal yüklerini hafifletmek amacıyla tasarlandı. 48 ay boyunca ödenecek bu miktar, çiftlerin evliliklerinin ilk dönemlerindeki ekonomik durumlarını dikkate alarak belirlendi.

150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI

Projeden yararlanabilmek için eş adaylarının her ikisinin de belirli şartlara uyması gerekiyor. Bu şartlar arasında;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18-29 yaş arasında bulunmak,

Taşınmaz sahibi olmamak,

Son 6 aylık gelir toplamının asgari ücretin 2,3 katından fazla olmaması,

Resmi nikâh tarihine 2-6 ay kalmış olması,

Evlilik öncesi ve sonrası eğitimlere katılım taahhüdü ve belirli suçlardan mahkumiyet almamış olmak yer alıyor.

Eşini kaybetmiş veya boşanmış kişiler de bu kriterlere uydukları takdirde başvuruda bulunabilirler.

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Başvurular, aile.gov.tr adresi üzerinden E-Devlet aracılığıyla yapılır. Bu sistem sayesinde, başvuru süreci kolaylaştırılarak geniş bir erişim sağlanır. Medeni durumu bekâr olan ve resmi nikâh tarihine en az 2 en çok 6 ay kalmış çiftler başvuru yapabilir. Eşini kaybetmiş ya da boşanmış olanlar da uygun şartlar altında başvuruda bulunabilir. Başvuru sürecinde, çiftlerin evlilik öncesi ve sonrası eğitim programlarına katılım taahhüdü de aranmaktadır.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Faizsiz evlilik kredisi başvuruları www.aile.gov.tr adresi üzerinden E-Devlet aracılığıyla yapılır.

150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ TAKSİTLERİ NE KADAR?

150 bin TL faizsiz evlilik kredisinin aylık taksiti 3 bin 125 TL'dir.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?

Şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18-29 yaş arasında olmak, taşınmaz sahibi olmamak, belirli gelir kriterlerine uymak ve evlilik öncesi/sonrası eğitimlere katılım taahhüdü bulunmaktadır.

EVLİ ÇİFTLER FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİNDEN YARARLANABİLİR Mİ?

Evli çiftler değil, sadece medeni durumu bekâr olan ve resmi nikâh tarihine 2-6 ay kalmış çiftler başvurabilir. Eşini kaybetmiş veya boşanmış olanlar da şartları sağlamaları halinde başvurabilir.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR VADELİ?

Faizsiz evlilik kredisi 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli olarak sunulmaktadır.