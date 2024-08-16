16 Ağustos atamalarına göre Süleyman Özdemir, Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne atandı

16 Ağustos 2024 09:43 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 09:55

Resmi Gazete kararına göre Hamit Emrah Beriş, Çukurova Üniversitesi Rektörü oldu

Resmi Gazete kararına göre Hamit Emrah Beriş, Çukurova Üniversitesi Rektörü oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan atama ve kararlara göre Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne Süleyman Özdemir getirilirken aslen nereli, hangi görevlerde bulundu gibi sorular da merak konusu oldu.

ESENYURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ SÜLEYMAN ÖZDEMİR KİMDİR?

1971 senesinde Ankara'da dünyaya gelen Özdemir ilkokul eğitimini Nuri Örs İlkokulu’nda tamamlarken Vefa Poyraz Lisesi’nde eğitimini tamamladı.

1988 senesinde İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nü 1992'de bitirdi.

“Dünya’da ve Türkiye’de Zorunlu Çalışma” adlı teziyle yüksek lisansı tamamladı. 6 Haziran 2005 Sosyal Politika alanında Doçentliğe yükseldi.