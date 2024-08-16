16 Ağustos Resmi Gazete kararına göre TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, İTÜ Rektörlüğüne atandı

16 Ağustos 2024 08:45 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 09:06

Resmi Gazete kararına göre Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı oldu

Resmi Gazete kararına göre Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı oldu

16 Ağustos Resmi Gazete atamalarına göre 13 üniversiteye rektör atandı, Emniyet ve Jandarmada değişiklikler oldu

16 Ağustos Resmi Gazete atamalarına göre 13 üniversiteye rektör atandı, Emniyet ve Jandarmada değişiklikler oldu

16 Ağustos Resmi Gazete kararları ve atamaları dün gece yayımlanırken İTÜ Rektörlüğüne atanan Hasan Mandal'ın hayatı da merak konusu oldu.

Yeni görevin duyurulması ile Hasan Mandal

RESMİ GAZETE ATAMALARINA GÖRE İTÜ REKTÖRÜ KİM OLDU?

16 Ağustos kararlarına göre İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Hasan Mandal oldu.

PROF. DR. HASAN MANDAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1965 yılında Eskişehir'de doğan isim Türk akademisyen ve TÜBİTAK başkanıdır.

1987 senesinde ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü'nden mezun olurken 1992 yılında Newcastle Üniversitesi'nden Doktora unvanını aldı.

Anadolu Üniversitesi Seramik Mühendisliği Bölümünde Yardımcı Doçent olarak göreve başlamasının ardından 2001'de Profesör unvanını aldı.

2004-2010 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı olarak görev aldı.

Dünya Seramik Akademisi'ne üye seçilmiş olurken tek Türk üyedir.

15 Mart 2011 tarihinden itibaren Anadolu Üniversitesi'nden ayrılarak Sabancı Üniversitesi'nde Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörü oldu.

Ocak 2012-2015 aralığında ise Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev aldı.

Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapan isim 20 Temmuz 2016'da ise YÖK Başkanvekili oldu.

12 Ocak 2018 tarihinde YÖK Başkanvekilliği görevinde devam ederken 22 Şubat 2018 tarihinde TÜBİTAK Başkanlığına atandı.