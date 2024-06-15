16 Haziran Pazar günü olan Kurban Bayramı’nda bayram namazı İstanbul Bağcılar, Bahçelievler ve Sultangazi ilçelerinde 06.12’de kılınacak

15 Haziran 2024 21:20 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 17:33

16 Haziran 2024 Pazar günü olan Kurban Bayramı namazını İstanbul Ümraniye ve Pendik ilçeleri 06.11’de kılacak

16 Haziran 2024 Pazar günü olan Kurban Bayramı namazını İstanbul Ümraniye ve Pendik ilçeleri 06.11’de kılacak

4 gün sürecek olan Kurban Bayramı müslümanlar için mühim günlerden biridir. Bu günlerde küsler barışır, akrabalar ziyaret edilir. Dini vazifesini yerine getirmek isteyen Müslümanlar için bayram namazı saatleri haberimizin devamında yer almakta.

İstanbul Bağcılar ilçesinde Kurban Bayramı namazını 06.12’de kılınacak.

İstanbul Bahçelievler ilçesinde de aynı şekilde bayram namazını 06.12’de kılınacak.

İstanbul Sultangazi ilçesinde bayram namazı ezanı 06.12’de okunacak.

Peygamber efendimiz Ramazan Bayramı’nda bayram namazına bir şeyler yemeden gitmezdi, Kurban Bayramı’nda ise namazdan dönünceye kadar bir şey yemezdi.

Namazdan sonra kurban eti yemek sünnettir.

KURBAN KESMEDE ZENGİNLİĞİN ÖLÇÜSÜ NEDİR?

Fıtra ve kurban nisabına malik olan kimseye zengin denilmekte. Miras ve mehir malları nisap hesabına katılır. Müslümanın ihtiyacı olan eşya, mal ve borçlardan fazlası, zekat nisabı olarak mal ve parası varsa bu müslümana kurban kesmek vaciptir.

Kurban nisabı altın veya gümüşle ölçülür. Nisaba katılacak malın ticaret malı olması veya 1 yıl elinde kalmış olması gerek değildir. Borçlar, alacaklardan ve mevcut maldan çıkarıldığında kalan miktar kurban nisabına katılır.

İhtiyaç eşyaları kurban nisabına dahil değildir. Ticaret için olmayan, ihtiyacından fazla olan mallar, kiradaki ev, hiç kullanılmayan ev eşyaları ve süs eşyaları ihtiyaç sayılmaz. Bunların hepsi 96 gram altın değerinde ise kurban kesmek vacip olur. Ancak evde kullanılmayan odalar veya büyük ev kurban nisabına katılmaz.

Mushafı, hadis, fıkıh ve ilim kitapları okunmuyorsa nisaba dahil edilir.

Her yıl evdeki 3 elbise (3 pantolon, 3 kazak, 3 mont) ihtiyaç sayılır ancak bundan fazlası eski kıyafet olsa bile kurban için nisap miktarına dahil edilir.

Bir evi olan kadın zengin sayılır kurban kesmesi gerekir, bir evi olan erkek zengin sayılmaz.

Yazlık ve kışlık evleri olan müslüman yazları birinde, kışları ise birinde oturuyorsa iki ev sayılmaz. Bu evler nisap miktarına katılmaz.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE İSTANBUL'DA KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da Kurban Bayramı namazı 06.18'de kılınacak