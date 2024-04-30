16 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli Paris Olimpiyatları’nda! Kuzey Tunçelli’nin hayatı ve başarıları

30 Nisan 2024 14:53 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 14:57

2007 doğumlu olan Tunçelli, 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde altın madalya sahibi oldu.

KUZEY TUNÇELLİ KİMDİR?

30 Ağustos 2007 yılında dünyaya gelen milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 9 yaşında iken yüzme sporuna başladı. Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi olan milli yüzücü, 15 yaş altı yüzücülerde 15 dakikanın altında yüzen ilk sporcudur.

Antrenörlüğünü Aykut Çelik üstlendi.

KUZEY TUNÇELLİ BAŞARILARI

Kuzey Tunçelli, Dünya Büyükler Şampiyonası’nda 8.sırada yer aldı.

2023 yılında Slovenya’da düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali 1500 metre serbest stilde yarışan Tunçelli, EYOF rekoru kırarak altın madalya sahibi oldu.

1500 metre serbest tarzda yarışan Tunçelli, 14.56.67'lik derecesiyle 2024 Paris Olimpiyatları’na kota aldı. Böylelikle olimpiyatlara yüzme branşında ilk kotayı alan sporcu oldu.

“PARİS OLİMPİYATLARI HER GENCİN, HER SPORCUNUN HAYALİ.”

Anadolu Ajansı muhabiriyle röportaj yapan sporcu, Paris Olimpiyatları için şu sözleri söyledi:

"Paris Olimpiyatları için gerçekten çok çalışıyoruz. Geriye sayıyoruz ve inanılmaz bir çalışma, emek var. İnşallah orada Türkiye'yi gururlandıracağım. Paris Olimpiyatları her gencin, her sporcunun hayali. İnanılmaz büyük bir organizasyon. Ben de Türkiye'de ilk kota alan sporcuyum. Bu da benim için ayrı bir gurur."

Aynı zamanda olimpiyatta kendine inandığını ve başaracağına inanan Tunçelli, "Bu benim için çok büyük bir adım fakat benim kariyerim için son olmayacak. Tekrardan büyük başarılar elde etmeye devam edeceğim. Türkiye'yi her zaman gururlandıracağım.

Benim için inanılmaz bir kariyer başladı ve çok iyi şeylerin olacağına inanıyorum. Genç yaşta böyle bir kariyere sahip olmak gerçekten tüm gençlerin hayalidir. Bu benim için çok büyük bir gurur.

Gözler üstümde ve biraz baskı var ama çalışmalara devam ettiğim için baskının çok önemi yok. Kendime inanıyorum ve iyi şeyler yapacağıma inanıyorum." sözlerinde bulundu.