18 farklı kamu kurumu 1854 personel alımı yapacak

13 May 2024 14:28 - Güncelleme : 13 May 2024 15:11

Kamu 3 yıl boyunca personel alımı sadece emekli olanların yerine olacak

Kamu 3 yıl boyunca personel alımı sadece emekli olanların yerine olacak

Kamuya dev personel alımı! Resmen düğmeye basıldı, 18 bin memur, sözleşmeli personel ve işçi alınacak

Kamuya dev personel alımı! Resmen düğmeye basıldı, 18 bin memur, sözleşmeli personel ve işçi alınacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından düzenlenen basın toplantısında Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin detayları paylaşıldı.

Açıklanan bilgilere göre artık kamuda 3 yıl boyunca sadece emekli olanların yerine personel alınacak.

Bu haberin ardından memur olmak isteyen vatandaşlar tarafından 2024 kamu personel alımları ile ilgili iş ilanları araştırılmaya başlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, aktif olarak 18 kamu kuruluşu 20 ilan açmış ve 1854 personel alımı yapacak.

Personel alacak olan kamu kuruluşlarının listesi ise şöyle:

Gelir İdaresi Başkanlığı (18 Nisan - 23 Mayıs)

1271 gelir uzman yardımcısı alınacak.

Ön başvurular 18-25 Nisan, nihai başvurular 10-16 Mayıs, geç başvuru ise 23 Mayıs tarihinde yapılacak.

Giriş sınavının yazılı bölümü ise 29 Haziran 2024 Cumartesi günü gerçekleştirilecek

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (6-24 Mayıs)

15 kişisel verileri koruma uzman yardımcısı alınacak.

Başvurular 6-24 Mayıs tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (6-17 Mayıs)

16 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Başvurular 6-17 Mayıs tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) (13 - 21 Mayıs)

236 personel alınacak.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (29 Nisan - 13 Mayıs)

62 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (29 Nisan - 13 Mayıs)

2 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (13 - 19 Mayıs)

10 sözleşmeli personel alınacak.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (2 - 16 Mayıs)

37 sözleşmeli personel alınacak.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (7 - 21 Mayıs)

13 sözleşmeli personel alınacak.

Hitit Üniversitesi (8 - 22 Mayıs)

11 sözleşmeli personel alınacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi ( 8 - 22 Mayıs)

1 sözleşmeli personel alınacak.

Mersin Üniversitesi (8 - 22 Mayıs)

6 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (9 - 13 Mayıs)

2 sürekli işçi ve 1 eski hükümlü işçi alınacak.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (9 - 12 Mayıs)

28 Lisans ve 122 önlisans mezunu personel alınacak.

Tarsus Üniversitesi (10 - 27 Mayıs)

7 sözleşmeli personel alınacak.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (13 - 27 Mayıs)

2 personel alınacak.

Sayıştay Başkanlığı (15 - 24 Mayıs)

4 sözleşmeli personel alınacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (13 - 17 Mayıs)

8 sürekli işçi alınacak.