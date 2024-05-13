Kamu 3 yıl boyunca personel alımı sadece emekli olanların yerine olacak

13 May 2024 11:26 - Güncelleme : 13 May 2024 11:40

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklandı.

8 başlıkta tasarruf tedbirlerinin açıklandığı toplantının ardından vatandaşlar kamuda yeni personel alınacak mı sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Toplantıda açıklanan bilgilere göre bilgilere göre 3 yıl boyunca kamuda personel alımı sadece emekli olanlar kadar olacak.

Şimşek'in konu ile ilgili tam açıklaması ise şöyle:

"3 yıl boyunca emekli olanlar kadar yeni personel istihdamı sağlanacak. Destek program sayısını azaltacağız, esnek ve uzaktan çalışma modellerini geliştireceğiz"

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi kapsamında alınacak önlemler ise şöyle:

Ambulans, savunma ve güvenlik gibi alanlardaki zorunlu ihtiyaçlar hariç, kamuda yeni araç satın almayı ve kiralamayı 3 yıl durdurulacak.

Kanunla izin verilenler haricinde yabancı menşeili araç kullanımı yasaklanacak.

İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış araçlar tasfiye edilecek.

Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmeti toplu taşıma hizmeti olan yerlerde kaldırılacak.

Kamu çalışanlarının yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getirilerek, sadece bir yerden yönetim kurulu ücreti alınabilecek ve ücretlere üst sınır belirlenecek.

Deprem ve zorunlu harcamalar hariç, mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 oranında kesinti yapılacak.

Hizmet içi eğitimler otellerde değil kamu tesislerinde yapılacak.

Bakanlıkların yurt dışı teşkilatlarının ihtiyaçları ihtiyaçlar çerçevesinde gözden geçirilecek.

Tüm taşra teşkilatının (bölge/il bazında) etkinlik esasıyla gözden geçirilecek.