19 Ağustos bugünün maç programına göre karşılaşmalar 21.00'de başlayacak

19 Ağustos 2024 11:30 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 11:38

2024-2024 Süper Lig sezonunun transfer döneminin ne zaman biteceği belli oldu

2024-2024 Süper Lig sezonunun transfer döneminin ne zaman biteceği belli oldu

Heyecanla takip edilen Süper Lig'de bu akşamın maç takvimine göre 2 mücadele bulunurken müsabakalar 21.00'de başlayacak.

Trendyol 1. Lig'de ise Amedspor – İstanbulspor karşılaşması oynanacak.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, HANGİ 19 AĞUSTOS 2024?

19 Ağustos akşamı Süper Lig programına göre 2 mücadele oynanacak.

Eyüpspor – Bodrumspor 21.00'de başlarken Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Hatayspor – Kasımpaşa maçı da aynı saatte başlayacak ve Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarında yayınlanacak.

SÜPER LİG GALATASARAY MAÇI NE ZAMANA ERTELENDİ?

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi play - off turunda yarışacak olan Galatasaray ve UEFA Konferans Ligi play-off turunda mücadele edecek olan Başakşehir'in 3. hafta maçlarının ertelendiğini duyurmuştu.

Müsabakaların ne zaman oynanacağı tam olarak belirtilmezken Galatasaray-Gaziantep FK karşılaşmasının 24, 25, 26 Eylül tarihlerinden bir tanesinde oynanması bekleniyor.

Trabzonspor-Bellona Kayserispor ve Samsunspor-RAMS Başakşehir mücadelelerinin ise 17, 18 veya 19 Eylül aralığında bir günde oynanması planlandı.

SÜPER LİG TRANSFER DÖNEMİ BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTECEK?

Bu sezonun transfer dönemi 13 Eylül'de biterken ikinci transfer süreci 13 Ocak-11 Şubat 2024 aralığında gerçekleşecek.

2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonunun transfer dönemi 13 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.