Beşiktaş Trendyol Süper Lig maçında Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederek kazandı!

18 Ağustos 2024 23:40 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 23:54

Jose Mourinho, Başakşehir ile Alanyaspor'un maçını yakından takip etti!

Jose Mourinho, Başakşehir ile Alanyaspor'un maçını yakından takip etti!

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında Beşiktaş evinde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçın 24. saniyesinde Antalyaspor, Samudio'nun ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Bu gol stadda soğuk duş etkisi yaşattı.

Dakikalar 13'ü gösterdiğinde ise Beşiktaş, Ciro Immobile ile beraberlik golünü bularak skoru 1-1'e getirdi. Bu golden sonra ataklarını sıklaştıran siyah-beyazlı takım 24. dakikada Semih Kılıçsoy'un taşıdığı topu Immobile ile buluşturdu ve İtalyan golcüsü düzgün bir vuruşla skoru 2-1'e getirdi.

51. dakikada ise Samudio kendisinin ve takımının 2. golünü atarak maçta dengeyi getirdi.

Beraberlik golü çok geçmeden 56. dakikada Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva'nın bulduğu golle siyah-beyazlı takımı tekrar 3-2 öne geçti.

Karşılaşmaya noktayı ise 90+5. dakikada Muçi koydu. Attığı golle skor 4-2'ye çıktı.

SAMUDİO SEZONUN REKORUNU KIRDI

Antalyaspor'un golcü futbolcusu Braian Samudio, Beşiktaş karşısında 24. saniyede attığı gol ile rekor kırdı. Paraguaylı golcünün attığı bu gol 2024-25 sezonu Trendyol Süper Ligi'nde atılan en erken gol oldu.

KUPA TARAFTARA GÖZÜKTÜ

Beşiktaş'ın bu sezon kazanıp müzesine götürdüğü Ziraat Türkiye Kupası ile Turkcell Süper Kupa, maç öncesinde Tüpraş Stadı'nda görücüye çıkarıldı.

Siyah-beyazlı ekipte kaptanlar Necip Uysal ile Mert Günok, kupaları çıkış tünelinin önünde hazırlanan platforma bıraktı. Tüm futbolcular, iki kupanın önünde basın mensuplarına poz verdi.

EMİRHAN TOPÇU SOL BEKTE BAŞLADI

Beşiktaş'ın Rizespor'dan yeni transferi Emirhan Topçu, orijinal mevkisi sol stoper olmasına rağmen bu karşılaşmada Masuaku'nun olmaması sebebiyle zorunlu olarak sol bekte görev aldı.

Maçın 30. ve 65. dakikalarında 2 gol atmasına rağmen attığı goller ofsayt sebebiyle iptal edildi.

92 GÜN SONRA RANDEVU

Beşiktaş, 92 gün sonra Dolmabahçe'de taraftarının önünde sahaya çıktı.

Geçen sezon iç sahadaki son maçını 18 Mayıs'ta Hatayspor ile yapan siyah-beyazlı ekip, 3 ay 2 gün sonra taraftarıyla bir araya geldi. Taraftarlar, tek tek tribünlere çağırdığı oyunculara büyük destek verdi.

GECENİN SONUÇLARI

Trendyol Süper Lig'in bu gece oynanan diğer maç sonuçları şu şekilde:

Başakşehir 4-2 Alanyaspor

Gaziantep FK 0-1 Samsunspor

MAÇ PROGRAMI

Beşiktaş haftayı 3 puan ile kapatarak puanını 6 yaptı. Siyah-beyazlı takım gelecek haftayı bay atlayacak.

Antalyaspor ise haftayı puansız kapatarak puanını 1'de tuttu. Akdeniz temsilcisi gelecek hafta Hatayspor'u evinde misafir edecek.