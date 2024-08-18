Manchester City, Premier Lig maçında Chelsea'yi 2-0 yendi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ağustos 2024 21:27 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 21:17
Premier Lig'in 1. hafta karşılaşması olan son şampiyon Manchester City, Cheslea'yi Haaland ve Kovacic'in golleri ile 2-0 kazanarak 3 puanı aldı.
Premier Lig'de ilk hafta maçında Chelsea, sahasında Manchester City'i misafir etti.
Manchester City mücadeleyi Haaland ve Kovacic'in golleri ile 2-0 kazandı.
Manchester City 2. haftada sahasında ligin yeni ekibi Ipswich Town ile karşılaşacak. Chelsea ise aynı haftada Wolves deplasmanına gidecek.
Kaynak: tgrthaber.com