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Manchester City, Premier Lig maçında Chelsea'yi 2-0 yendi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ağustos 2024 21:27 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 21:17
Manchester City, Premier Lig maçında Chelsea&#039;yi 2-0 yendi!

Premier Lig'in 1. hafta karşılaşması olan son şampiyon Manchester City, Cheslea'yi Haaland ve Kovacic'in golleri ile 2-0 kazanarak 3 puanı aldı.

Premier Lig'de ilk hafta maçında Chelsea, sahasında Manchester City'i misafir etti. 

Manchester City mücadeleyi Haaland ve Kovacic'in golleri ile 2-0 kazandı. 

Manchester City 2. haftada sahasında ligin yeni ekibi Ipswich Town ile karşılaşacak. Chelsea ise aynı haftada Wolves deplasmanına gidecek. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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