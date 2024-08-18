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Jose Mourinho, Başakşehir ile Alanyaspor'un maçını yakından takip etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ağustos 2024 20:35 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 20:38
Jose Mourinho, Başakşehir ile Alanyaspor&#039;un maçını yakından takip etti!

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçı olan Başakşehir-Alanyaspor maçını tribünden izledi.

Başakşehir ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da tribünden takip etti.

Mourinho, mücadeleyi Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ile birlikte tribünden izledi.

Sarı-lacivertli ekip, ligin 4. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Jose Mourinho'dan Süper Lig maçına yakın takip

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Kaynak: tgrthaber.com
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