Jose Mourinho, Başakşehir ile Alanyaspor'un maçını yakından takip etti!

18 Ağustos 2024 20:35 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 20:38

Başakşehir ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da tribünden takip etti.

Mourinho, mücadeleyi Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ile birlikte tribünden izledi.

Sarı-lacivertli ekip, ligin 4. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.