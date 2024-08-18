Jose Mourinho, Başakşehir ile Alanyaspor'un maçını yakından takip etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ağustos 2024 20:35 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 20:38
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçı olan Başakşehir-Alanyaspor maçını tribünden izledi.
Başakşehir ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da tribünden takip etti.
Mourinho, mücadeleyi Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ile birlikte tribünden izledi.
Sarı-lacivertli ekip, ligin 4. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.
Kaynak: tgrthaber.com