Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye bomba gönderme!

18 Ağustos 2024 18:45 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 18:50

Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile ilişkisi son dönemde yine gündeme geldi. Boşanma iddialarının gündemde olduğu çiftten Wanda Nara dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"BEN WANDA NARA'YIM"

Mauro Icardi ile ayrılığın eşinde olan Wanda Nara, kısa süre önce bir müzik albümü çıkarmıştı. Ünlü şarkıcı, dün gece binlerce kişinin önünde sahne aldı ve şarkılarını seslendirdi.

Wanda Nara konuk sanatçı olarak katıldığı konserin ardından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Wanda Nara kendisine ait Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiçbir şey umurumda değil. Ben Wanda Nara'yım" notunu düştü.