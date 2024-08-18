Kenan Sofuoğlu 5 yıldır 5 yaşında denilen oğlu Zayn'ın kimliğini paylaştı

18 Ağustos 2024 18:38 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 18:52

Dünyaca ünlü milli motosikletçi ve eski AK Parti milletvekili Kenan Sofuoğlu sosyal medyada "5 yıldır 5 yaşında" denilerek dikkatlerin odağında olan oğlunun yaş tartışmasına son verdi. Zayn Sofuoğlu'nun 11 Nisan 2019 doğumlu olduğunun ortaya çıkmasıyla tartışmalar son buldu.

Zayn Sofuoğlu babasının kontrolünde uzunca bir süredir kullandığı yarış arabaları ve motosikletlerle gündemden düşmüyor. Son olarak Lamborghini marka bir otomobille saatte 312 km hıza çıkan oğlunun videosunu paylaşmış ve yine çok konuşulmuştu.

ZAYN'I FORMULA 1 YARIŞÇISI YETİŞTİRMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Kenan Sofuoğlu oğlu 2 yaşındayken verdiği bir röportajında "İyi eğitildiğini düşünüyorum. Gönlümden en büyük geçen şey, bir Formula 1 yarışçısı yetiştirebilmek. Eğer varsa o yeteneği elimden geldiği kadar eğitip onu Formula 1'e yetiştirmek isterim" demişti.