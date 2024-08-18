Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn, artın dünyanın en hızlısı: Lamborghini ile 312 km hıza ulaştı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ağustos 2024 13:38 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 13:39
Kenan Sofuoğlu'nun oğlu 5 yaşındaki Zayn, Lamborghini marka bir otomobille saatte 312 km hıza ulaştı. Bununla birlikte Zayn, dünyanın en hızlı çocuğu oldu.
Milli Motorsikletçi ve eski AK Parti milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu yine rekor üstüne rekor kırıyor.
Yaşıtlarına göre yaptıklarıyla tüm dünyada sürekli gündem olan Zayn Sofuoğlu, yeni bir rekora daha imza attı.
DÜNYANIN EN HIZLI ÇOCUĞU OLDU
Yaptıklarıyla insanları hayrete düşüren Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn, bu sefer de Lamborghini marka bir otomobille saatte 312 km hıza çıkarak dünyanın en hızlı çocuğu oldu.
Kaynak: tgrthaber.com