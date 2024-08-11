Kenan Sofuoğlu’nun 5 yaşındaki oğlu Zayn milyonluk aracın üzerinden uçtu! Yusuf Dikeç pozu verdi

11 Ağustos 2024 15:37 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 16:27

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar voleybol şampiyonu İtalya oldu!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar voleybol şampiyonu İtalya oldu!

Paris 2024 Olimpiyatları'nda şoke eden olay! Yüksek atlama sporcusu Hamish Kerr atlamayı unuttu

Paris 2024 Olimpiyatları'nda şoke eden olay! Yüksek atlama sporcusu Hamish Kerr atlamayı unuttu

Ünlü motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu’nun 5 yaşındaki oğlu Zayn sosyal medyada gündem oldu. Kırantepe'de ATV'ye binen Zayn, Lamborghini Revuelto'nun üzerinden atladı.

YUSUF DİKEÇ POZU VERDİ

Adeta nefes kesen gösteri sonrasında minik Zayn'ın zafer pozu ise Yusuf Dikeç'in olimpiyatlardaki atıcılık hareketi oldu. "Zayn arabalar uçmaz!" notuyla paylaşılan sosyal medya görüntüsü milyonlar tarafından izlenirken beğeni yağmuruna tutuldu.