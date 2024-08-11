Kenan Sofuoğlu’nun 5 yaşındaki oğlu Zayn milyonluk aracın üzerinden uçtu! Yusuf Dikeç pozu verdi
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Ağustos 2024 15:37 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 16:27
Ünlü motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu’nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, TV ile milyonluk Lamborghini'nin üzerinden atlayarak Yusuf Dikeç pozu verdi. Küçük Zayn'ın o anları sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu’nun 5 yaşındaki oğlu Zayn sosyal medyada gündem oldu. Kırantepe'de ATV'ye binen Zayn, Lamborghini Revuelto'nun üzerinden atladı.
YUSUF DİKEÇ POZU VERDİ
Adeta nefes kesen gösteri sonrasında minik Zayn'ın zafer pozu ise Yusuf Dikeç'in olimpiyatlardaki atıcılık hareketi oldu. "Zayn arabalar uçmaz!" notuyla paylaşılan sosyal medya görüntüsü milyonlar tarafından izlenirken beğeni yağmuruna tutuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı