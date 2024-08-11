Paris 2024 Olimpiyatları'nda şoke eden olay! Yüksek atlama sporcusu Hamish Kerr atlamayı unuttu
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
11 Ağustos 2024 15:30 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 15:36
Paris'teki Stade de France'ta gerçekleştirilen atletizm erkekler yüksek atlama finalinde Yeni Zelandalı Hamish Kerr atlamayı unuttu. Sporcunun ilginç anları sosyal medyada gündem oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu. Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta erkekler yüksek atlama finali gerçekleştirildi.
OLİMPİYATLARA DAMGA VURDU: KENDİSİ DE SİNİRLENDİ
Finalde yarışan Yeni Zelandalı Hamish Kerr olimpiyatlara damga vurdu. Sporcu hızla koştu fakat kendisini mindere bıraktı. Atlamayı unutan sporcu kendisine sinirlendi.
O anlar sosyal medyada gündeme otururken, Hamish Kerr 2.36'lık derecesiyle altın madalya sahibi oldu.
ABD'li Shelby Mcewen aynı dereceyle (2.36) gümüş, Mutaz Essa Barshim 2.34 ile bronz madalya elde etti.
Kaynak: Tgrthaber.com