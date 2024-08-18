Fenerbahçe'den Galatasaray'ın açıklamasına cevap geldi!

18 Ağustos 2024 19:58 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 20:05

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Göztepe maçında yaşananlara dair FBTV'de açıklamalarda bulundu. Kızılhan, maçta yaşanan olaylarla ilgili Galatasaray'ın yaptığı açıklamaya cevap verdi.

Kızılhan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"KİMDİR BU İNSANLAR"

Bu yayın çok önemli çünkü hep yaşadığımız çok ciddi algılar başlamış durumda. Bizzat olaylara şahit bir kişi olarak yaşananları anlatmak istiyorum. Her şey çok iyi başlamıştı. Güzel bir deplasmandı. Hazır bir şekilde İzmir'e seyahatimizi yaptık. Maalesef maç günü yaşananlar akılalmaz. Önümüze düşen görüntüler bizi şoke etti. Nerede görülmüş bir takımın formasının yakılması. Kimdir bu insanlar! Yazık, günah! Hiç kimse mi yok etrafta!

Bir taraftarımızın meydanda forması üzerinden çıkarıldı. Ne bu, gasp değil mi! Ne yapıyor orada emniyet güçleri. Bizim canımızı çok sıkan maç öncesi yaşananlar oldu.

"TARAFTARLARIMIZ STADIN DIŞINDAYDI"

Çok merak ediyorum hem o formayı yakanları ve bu formayı çıkaranlara ne yapacaklar çok merak ediyorum. Yaptılarsa çok özür diliyorum. En büyük provokasyon bu.

Bütün taraftarlarımızın kimlik kontrolü, paso kontrolü, üst araması yapılıyor. Bunlar taraftar. Hepsini bir kere aramışsın, bir daha stadın önünde niye arıyorsun? Biz stada girdiğimizde maalesef taraftarımız hala stadın dışındaydı.

"AKILALMAZ GÖRÜNTÜLER VAR"

Burada taraftarımıza yapılan olaylar bizleri şoke etmiştir. Akılalmaz görüntüler vardır. Biber gazı ile taraftarımıza orantısız güç uygulanmıştır.

"BU SIKINTILAR NEDEN İZMİR'DE OLUYOR?"

Biber gazı ne demek, ne oluyor? Bunun manası nedir? Madem girişlerde sıkıntılar var daha erken alırsınız taraftarı içeri. Türkiye'nin dört bir yanında deplasmana gidiyoruz. Bu sıkıntılar neden İzmir'de oluyor?

"KOLTUKLAR KIRIK"

Bu statta şaşırdığım olaylardan biri de şu; biz maçı izleyemedik çünkü 5. dakikadan itibaren protokol tribünü koltukları kırıldı. Bakım mı yapılmadı bilmiyorum ama inşallah bir sonraki maça bunu düzeltirler ve diğer takımlar bunu yaşamaz.

Hem localar tarafından hem de taraftarlar tarafından çok ciddi taciz ve kötü kelimelerle ilk yarıyı tamamladık. Hatta sayın başkanımız oradan sorumlu emniyet müdürüyle konuştu ve bu konuyu aktardı. O da 'İkinci yarıda bu sayıyı artırmamız gerekiyor ama maalesef yeterli sayıda emniyet gücünü buraya getirmedik' dedi. Telefonumuz da susmuyor, taraftarlar henüz içeri girememiş.

"GÖZTEPELİ YÖNETİCİ GÖREMEDİM"

Maç öncesi, ilk yarı, maç sonu ben şahsen Göztepeli yöneticileri görmedim. TFF yetkilileri vardı, sağ olsunlar hep bizimle birlikteydiler. Aşağıda yönetici olduğunu söyleyen bir şahıs başkanımız sahadayken provokasyonun en büyüğünü yaptı. Biz orada görüşmemizi yaptıktan sonra karşımıza çıktı. Onun dışında gördüğümüz bir Göztepeli yönetici görmedim.

"GALATASARAY KENDİ İŞLERİYLE UĞRAŞSIN, BİR SÜRÜ PROBLEMLERİ VAR"

Malum camianın yapmış olduğu açıklamayı okudum, yorum bile yapamıyorum. Fırsat ellerine geçtiğinde tekrar gündeme geldiler. Kendi statlarındaki baskın yapar gibi girerek dedikleri konuyu başkanın görmemesi mümkün değil. Tüm spor kamuoyunun merak ettiği konu var. Başkan Dursun Özbek bu hadise yaşanırken statta mıydı değil miydi o konu bir aydınlanırsa sevinirim. Onlar kendi işleriyle uğraşsınlar, bir sürü problemleri var. Göztepe'nin açıklaması da inanılır gibi değil."