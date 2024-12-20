19 Aralık MasterChef 4. ceketi kim kazandı? Finale doğru adım adım

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

20 Aralık 2024 09:46 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 09:52

Türkiye'nin en popüler yarışma programlarında biri olan Masterchef'te finale çıkacak olan yarışmacılar belli olmaya devam ediyor. Programın 19 Aralık Perşembe günü yayınlanan bölümünde 4. ceketi alan yarışmacı belli oldu. Vatandaşlar tarafından Masterchef 4. ceketi kim kazandı sorusunun cevabı araştırılıyor. 4. ceketi 47 puan ile Erim aldı ve adını finale yazdırdı.

Mehmet Yalçınkaya​, Danilo Zanna​ ve Somer Sivrioğlu​'nun jüriliğini yaptığı Masterchef Türkiye yarışma programında finale doğru adım adım ilerleniyor. 19 Aralık 2024 tarihinde yayınlanan son bölümde finale adını yazdıran ve dördüncü ceketin sahibi olan yarışmacı belli oldu. Programı yakından takip eden izleyiciler tarafından MasterChef​'te 4. ceketi kimin kazandığı merak ediliyor. MASTERCHEF 4. CEKETİ KİM KAZANDI? Masterchef programının 19 Aralık tarihinde yayınlanan son bölümünde yarışmacılar ceketi almak için iki etap oynadı. İkinci etapta eski yarışmacılardan Tahsin Küçük programa konuk olarak geldi ve konfi dülger adlı yemeğini hazırladı. Oynanan iki etap sonucunda en yüksek puanı alan yarışmacı Erim, 4. ceketin sahibi oldu. Diğer yarışmacılar Eda, Onur ve Şirin ise bugün yayınlanacak olan bölümde 5. ceketi kazanmak için mücadele edecek. Yarışmacıların 19 Aralık tarihinde yayınlanan bölümde aldığı puanlar ise şöyle: Eda: 41 Puan

Onur: 45 Puan

Şirin: 40,5 Puan

Erim: 47 Puan MASTERCHEF 3. CEKETİ KİM KAZANDI? Masterchef yarışmasının 18 Aralık Çarşamba günü yayınlanan bölümünde 3. ceketi 47,5 puan ile Semih kazanmıştı. Erim: 37,5

Eda: 41

Şirin: 37

Semih: 47,5

Onur: 46 MASTERCHEF 2. CEKETİ KİM KAZANDI? Programın 17 Aralık 2024 Salı akşamı yapılan yarışmasını kazanan ve ikinci ceketin sahibi Kerem olmuştu. Erim: 35

Eda: 39,5

Semih: 46

Onur: 42,5

Şirin: 40,5

Kerem: 49,5 MASTERCHEF 1. CEKETİ KİM KAZANDI? Masterchef 2024 sezonunun ilk ceketini alan yarışmacı Beyza oldu. Haftanın ilk oyununda yarışmacıların ceket için topladığı puanlar ise şöyleydi: Kerem: 20,5

Onur: 24

Şirin: 23,5

Beyza: 28,5

Erim: 27,5

Semih: 19,5

Eda: 26

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