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Masterchef’te bu hafta kim elendi? Tabağını düşürdü sunum yapamadan yarışa veda etti

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
16 Aralık 2024 00:32 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 01:06
Masterchef’te bu hafta kim elendi? Tabağını düşürdü sunum yapamadan yarışa veda etti

Masterchef Türkiye’de eleme akşamı heyecanı yaşanırken geceye tabağını düşürerek sunum dahi yapamadan elenen yarışmacı damga vurdu.

MasterchefTürkiye​ finale doğru yaklaştıkça heyecan dolu yarışmalara sahne olmaya devam ediyor.

Son olarak 15 Aralık akşamı yaşanan ele heyecanına tabağını düşüren Alper damga vurdu.

Masterchef’te bu hafta kim elendi? Tabağını düşürdü sunum yapamadan yarışa veda etti - 1. Resim

MASTERCHEF’TE BU HAFTA KİM ELENDİ?

Yarışmanın bu geceki son turunda Mehmet Şef"Herkes elleri kaldırsın ve etrafı temizlesin" dedikten sonra talihsiz bir kaza yaşandı.

Alper masayı toplarken hazırladığı tabağı yere düşürdü ve tüm emekleri boşa gitti.

Yaşanan talihsizlik sonrası Alper gözyaşlarına boğulurken tabağı değerlendirilemediği için ise elenen yarışmacı oldu.

Masterchef’te bu hafta kim elendi? Tabağını düşürdü sunum yapamadan yarışa veda etti - 2. Resim

ANİLO ŞEF'İN LEZZETLİ TABAĞI

Gecenin ilk turunda yarışmacılardan Erciş lahanası ise bir tabak çıkarmaları istendi.

İkinci turda ise Danilo Şef’in lezzet tabağı olan Frienze’nin yapılması istendi.

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Kaynak: TGRT Haber
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