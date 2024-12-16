Masterchef’te bu hafta kim elendi? Tabağını düşürdü sunum yapamadan yarışa veda etti
Masterchef Türkiye’de eleme akşamı heyecanı yaşanırken geceye tabağını düşürerek sunum dahi yapamadan elenen yarışmacı damga vurdu.
Masterchef Türkiye finale doğru yaklaştıkça heyecan dolu yarışmalara sahne olmaya devam ediyor.
Son olarak 15 Aralık akşamı yaşanan ele heyecanına tabağını düşüren Alper damga vurdu.
MASTERCHEF’TE BU HAFTA KİM ELENDİ?
Yarışmanın bu geceki son turunda Mehmet Şef "Herkes elleri kaldırsın ve etrafı temizlesin" dedikten sonra talihsiz bir kaza yaşandı.
Alper masayı toplarken hazırladığı tabağı yere düşürdü ve tüm emekleri boşa gitti.
Yaşanan talihsizlik sonrası Alper gözyaşlarına boğulurken tabağı değerlendirilemediği için ise elenen yarışmacı oldu.
ANİLO ŞEF'İN LEZZETLİ TABAĞI
Gecenin ilk turunda yarışmacılardan Erciş lahanası ise bir tabak çıkarmaları istendi.
İkinci turda ise Danilo Şef’in lezzet tabağı olan Frienze’nin yapılması istendi.