Masterchef’te bu hafta kim elendi? Tabağını düşürdü sunum yapamadan yarışa veda etti

16 Aralık 2024 00:32 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 01:06

Masterchef Türkiye’de eleme akşamı heyecanı yaşanırken geceye tabağını düşürerek sunum dahi yapamadan elenen yarışmacı damga vurdu.

MasterChef Türkiye 12 Aralık dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Masterchef eleme potasına giden isim merak ediliyor

MasterChef Türkiye 12 Aralık dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Masterchef eleme potasına giden isim merak ediliyor

Masterchef 11 Aralık eleme potasına kim gitti? Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan merak ediliyor

Masterchef 11 Aralık eleme potasına kim gitti? Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan merak ediliyor

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Haftanın ilk eleme potasına giden ismi merak ediliyor

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Haftanın ilk eleme potasına giden ismi merak ediliyor

Masterchef​ Türkiye​ finale doğru yaklaştıkça heyecan dolu yarışmalara sahne olmaya devam ediyor.

Son olarak 15 Aralık akşamı yaşanan ele heyecanına tabağını düşüren Alper damga vurdu.

MASTERCHEF’TE BU HAFTA KİM ELENDİ?

Yarışmanın bu geceki son turunda Mehmet Şef​ "Herkes elleri kaldırsın ve etrafı temizlesin" dedikten sonra talihsiz bir kaza yaşandı.

Alper masayı toplarken hazırladığı tabağı yere düşürdü ve tüm emekleri boşa gitti.

Yaşanan talihsizlik sonrası Alper gözyaşlarına boğulurken tabağı değerlendirilemediği için ise elenen yarışmacı oldu.

ANİLO ŞEF'İN LEZZETLİ TABAĞI

Gecenin ilk turunda yarışmacılardan Erciş lahanası ise bir tabak çıkarmaları istendi.

İkinci turda ise Danilo Şef’in lezzet tabağı olan Frienze’nin yapılması istendi.