19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu ücretsiz konserlerle yaşanacak! Mersin ve Balıkesir etkinlik takvimi
19 Mayıs her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir coşkuyla kutlanacak. Mersin ve Balıkesir illerinin etkinlik takvimleri ise oldukça merak ediliyor. Mersin’de 19 Mayıs’ta hangi etkinlikler yapılacak? Balıkesir etkinlik takvimi.
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105.yıl dönümü pazar günü kutlanacak. Mersin ve Balıkesir illerine ait etkinlik takvimi haberimizin devamında yer almakta.
MERSİN 19 MAYIS ETKİNLİK TAKVİMİ
Mersin Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için hazırladıkları etkinlik programını yayınladı. 17 Mayıs Cuma günü başlayacak olan etkinlikler 19 Mayıs günü sonra erecek.
17 Mayıs Cuma günü 19.30-20.30 saatleri arasında Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda Akrobatik Spor Gösterisi düzenlenecek.
18 Mayıs Cumartesi günü Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda 21.00 itibariyle Mabel Matiz sahne alacak.
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gününde ise Tarsus Cumhuriyet Meydanı’nda 20.30 itibariyle Manuş Baba konseri başlayacak.
BALIKESİR 19 MAYIS ETKİNLİK TAKVİMİ
Balıkesir Belediyesi, Balıkesir’de Gençlik Festivali Fırtınası Esecek sloganıyla etkinlik programını internet sitesinde yayınladı. Balıkesir Belediyesi’nin internet sitesinde yayınlanan etkinlik takvimi ve saatleri şu şekilde:
Avlu’da yapılacak konserler;
16 Mayıs Saat: 20.00 Fatih Salon Kahramanlık Türküleri
17 Mayıs Saat: 20.00 Avlu Havuzbaşı Osman Çiçek (Halk Müziği)
18 Mayıs Saat: 20.00 Avlu Havuzbaşı Gençlik Orkestrası Mod10
19 Mayıs Saat 20.00 Avlu Havuzbaşı Ayhan Erden
Milli Kuvvetler’de yapılacak aktiviteler ise şu şekilde;
18 Mayıs Cumartesi Konserler Ali Hikmet Paşa Sahnesi
14.00 – 15.00 Balıkesir Belediye Konservatuarı Orkestrası
15.00 – 16.00 Nihat Güneş
16.00 – 17.00 Dart
17.00 – 18.00 Mörfi
18 Mayıs Cumartesi Akustik ve Tiyatro Sahnesi (Eski Belediye Binası Önü)
14.00 – 15.00 Balıkesir Üniversitesi Tiyatro Topluluğu
15.00 – 16.00 Akustik Sahne
16.00 – 17.00 Balıkesir Üniversitesi Tiyatro Topluluğu
17.00 – 18.00 Akustik Sahne
19 Mayıs Pazar Konserler Ali Hikmet Paşa Sahnesi
13.00 – 14.00 Onvicefam
14.00 – 15.00 Avare
15.00 – 16.00 Son Jeton
16.00 – 17.00 Apocalypse
17.00 – 18.00 Metalic Blue
18.00 – 19.00 Burak Kalaycı
19 Mayıs Pazar Akustik ve Tiyatro Sahnesi (Eski Belediye Binası Önü)
13.00 – 14.00 SYAL Tiyatro Topluluğu
14.00 – 15.00 Balıkesir Üniversitesi Halk Oyunları
15.00 – 16.00 Akustik Sahne
16.00 – 17.00 SYAL Tango Gösterisi
17.00 – 18.00 Akustik Sahne
18.00 – 19.00 Balıkesir Üniversitesi Tiyatro Topluluğu