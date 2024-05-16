19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu ücretsiz konserlerle yaşanacak! Mersin ve Balıkesir etkinlik takvimi

16 May 2024 17:03 - Güncelleme : 16 May 2024 17:04

Ücretsiz konserler: Yurdun dört bir yanında kutlanacak olan 19 Mayıs'ta Ankara ve Eskişehir etkinlik takvimi

Ücretsiz konserler: Yurdun dört bir yanında kutlanacak olan 19 Mayıs'ta Ankara ve Eskişehir etkinlik takvimi

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105.yıl dönümü pazar günü kutlanacak. Mersin ve Balıkesir illerine ait etkinlik takvimi haberimizin devamında yer almakta.

MERSİN 19 MAYIS ETKİNLİK TAKVİMİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için hazırladıkları etkinlik programını yayınladı. 17 Mayıs Cuma günü başlayacak olan etkinlikler 19 Mayıs günü sonra erecek.

17 Mayıs Cuma günü 19.30-20.30 saatleri arasında Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda Akrobatik Spor Gösterisi düzenlenecek.

18 Mayıs Cumartesi günü Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda 21.00 itibariyle Mabel Matiz sahne alacak.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gününde ise Tarsus Cumhuriyet Meydanı’nda 20.30 itibariyle Manuş Baba konseri başlayacak.

BALIKESİR 19 MAYIS ETKİNLİK TAKVİMİ

Balıkesir Belediyesi, Balıkesir’de Gençlik Festivali Fırtınası Esecek sloganıyla etkinlik programını internet sitesinde yayınladı. Balıkesir Belediyesi’nin internet sitesinde yayınlanan etkinlik takvimi ve saatleri şu şekilde:

Avlu’da yapılacak konserler;

16 Mayıs Saat: 20.00 Fatih Salon Kahramanlık Türküleri

17 Mayıs Saat: 20.00 Avlu Havuzbaşı Osman Çiçek (Halk Müziği)

18 Mayıs Saat: 20.00 Avlu Havuzbaşı Gençlik Orkestrası Mod10

19 Mayıs Saat 20.00 Avlu Havuzbaşı Ayhan Erden

Milli Kuvvetler’de yapılacak aktiviteler ise şu şekilde;

18 Mayıs Cumartesi Konserler Ali Hikmet Paşa Sahnesi

14.00 – 15.00 Balıkesir Belediye Konservatuarı Orkestrası

15.00 – 16.00 Nihat Güneş

16.00 – 17.00 Dart

17.00 – 18.00 Mörfi

18 Mayıs Cumartesi Akustik ve Tiyatro Sahnesi (Eski Belediye Binası Önü)

14.00 – 15.00 Balıkesir Üniversitesi Tiyatro Topluluğu

15.00 – 16.00 Akustik Sahne

16.00 – 17.00 Balıkesir Üniversitesi Tiyatro Topluluğu

17.00 – 18.00 Akustik Sahne

19 Mayıs Pazar Konserler Ali Hikmet Paşa Sahnesi

13.00 – 14.00 Onvicefam

14.00 – 15.00 Avare

15.00 – 16.00 Son Jeton

16.00 – 17.00 Apocalypse

17.00 – 18.00 Metalic Blue

18.00 – 19.00 Burak Kalaycı

19 Mayıs Pazar Akustik ve Tiyatro Sahnesi (Eski Belediye Binası Önü)

13.00 – 14.00 SYAL Tiyatro Topluluğu

14.00 – 15.00 Balıkesir Üniversitesi Halk Oyunları

15.00 – 16.00 Akustik Sahne

16.00 – 17.00 SYAL Tango Gösterisi

17.00 – 18.00 Akustik Sahne

18.00 – 19.00 Balıkesir Üniversitesi Tiyatro Topluluğu