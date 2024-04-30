1995 doğumlu Türk yelkenci Ecem Güzel’in hayatı ve kariyeri

30 Nisan 2024 15:01 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 15:06

Ecem Güzel, 2024 ILCA 6 Dünya Şampiyonası’nda 36.sırada derece yaparak Paris Olimpiyatları’na kota kazandı.

ECEM GÜZEL KİMDİR?

Güzel, 23.02.1995 yılında İstanbul Pendik ilçesinde doğdu. Annesi yelken hakemi olan 26 yaşındaki Güzel, Bodrum’da çocukluğunu geçirdi. Marmara Üniversitesi’nde öğrencisi olan Ecem Güzel, 10 yaşında yelkencilikle ilgilenmeye başladı. Era Yatçılık Spor Kulübüne üye olan Güzel daha sonra Galatasaray Yelken Kulübü’ne transfer oldu.

ECEM GÜZEL’İN KARİYERİ

2013 yılında Galatasaray Yelken Kulübüne transfer olan Güzel, o yıl Kuzey Makedonya’da düzenlenen 46.Balkan Yelken Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı.

2014 yılında yapılan Atina Eurolymp Haftası'nda ikinciliği elde etti.

Aynı yıl Fransa’da gerçekleştirilen Laser Radial Standard U21 Dünya Şampiyonası'nda altıncı oldu.

Yine 2014 yılında Romanya’nın ev sahipliği yaptığı 47.Balkan Yelken Şampiyonası’nda altın madalya almaya hak kazandı.

Yunanistan’da 2016 senesinde yapılan 49.Balkan ve Açık Yelken Şampiyonası’nda altın madalya sahibi oldu.

2017 yılında yapılan Laser Radial Dünya Şampiyonası’nda 37.oldu.

2018 yılında İspanya’da düzenlenen Akdeniz Oyunları’nda sekizinciliği elde etti.

2019 Kadınlar Lazer Radyal Dünya Şampiyonası’nı 10.olarak bitirdi.

2020 yılında yapılan Kadınlar Lazer Radyal Dünya Şampiyonası'nda 29.sırada yer aldı.

2024 ILCA 6 Dünya Şampiyonası’nda 36.sırada derece yaparak Paris Olimpiyatları’na kota kazandı.

“MARİNAYA VARANA KADAR YELKEN KURSUNA GİTTİĞİMİ BİLMİYORDUM.”

10 yaşında yelken sporuna başlayan Güzel, bu spora tesadüfen başladığını Anadolu Ajansı’na yaptığı röportajda şu sözlerle aktardı:

"Aile dostumuzun kızının optimist kursuna gittiğini duymuştum. Yelken kursu olduğunu bilmiyordum, optimist adı bana çok ilginç geldi. Optimist kursuna gitmek için anneanneme çok baskı yaptım ve onu ikna ettim.

Marinaya varana kadar yelken kursuna gittiğimi bilmiyordum. Optimist, yelkene başlangıç sınıfı olarak biliniyor. Fiziksel durumumdan dolayı optimist sınıfında hiç yarışmadım. Daha çok laser sınıfında yarıştım.

Daha sonra İstanbul'a döndük. Ortaokula Bodrum'da başlayana kadar yelken benim için sadece bir yaz sporuydu. Oraya taşındıktan sonra yelkene yaz-kış devam etme imkanı buldum. Böylece yelken hayatımın en büyük parçası oldu."