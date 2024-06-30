2 çocuk sahibi Meryem Uzerli, bu yıl 41 yaşına girdi

30 Haziran 2024 15:01 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 15:00

Muhteşem Yüzyıl dizisiyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli, Hülya Avşar'ın YouTube kanalındaki programda soruları yanıtladı.

Ünlü oyuncu, özel hayatına dair önemli detayları paylaştı.

MERYEM UZERLİ'NİN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Meryem Uzerli, iki çocuk annesi.

Uzerli, çocuklarına olan sevgisini ve anneliğin ona kattığı anlamı programda dile getirdi.

Çocuklarıyla geçirdiği vakitlerin hayatının en değerli anları olduğunu belirtti.

MERYEM UZERLİ EVLİ Mİ?

Programda evlilik konusuna da değinen Uzerli, hiç evlenmediğini açıkladı.

Hülya Avşar'ın "Neden evlenmedin?" sorusuna "Bazen hayat seni yaşıyor, bazen sen hayatı yaşıyorsun. Bir dönem hayat beni yaşadı" diyerek yanıt verdi.

Evlilik konusunda toplumsal beklentilere göre değil, kendi doğrularına göre hareket ettiğini vurguladı.

Uzerli'nin 41 yaşında, iki çocuk sahibi ve şu anda Almanya'nın Berlin şehrinde yaşadığı biliniyor.

Programda, oyuncunun hayatında aşkın ve aile hayatının nasıl bir yer kapladığına dair samimi açıklamaları dikkat çekti.