2 Ekim yarın okullarda eğitime devam edilecek

01 Ekim 2024 15:59 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 16:14

Son günlerde ülkemizde artan yağışlarla beraber okullarda da eğitime 1 günlük ara veriliyor. Bugün Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da olumsuz hava şartlarından dolayı okullar tatil edilmişti. Öğrencilerin gözü ise yarına çevrildi.

Yarın okullar​ tatil​ mi, değil mi merak ediliyor. Bugün yağışın aşırı olmasından dolayı bazı illerde eğitime ara verildi.

Öğrenciler ve veliler valiliklerden gelecek olan açıklamayı bekliyor.

2 EKİM YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

1 Ekim günü Zonguldak​, Bartın​ ve Kastamonu'da yağış​ sebebiyle okullar tatil edilmişti.

2 Ekim Çarşamba günü için ise şu an için herhangi bir duyuru gelmedi. Buna göre yarın okullarda eğitime devam edilecek. Valiliklerden açıklama gelmesi halinde haberimizde bilgilere ulaşabilirsiniz.

BUGÜN OKUL VAR MI, YOK MU?

Türkiye'de hakim olan yağışlı hava nedeniyle Samsun, Kastamonu, Zonguldak ve Bartın'da okullar tatil edildi. Valiliklerden gelen açıklamaya göre 1 Ekim günü 1 günlük ara verildi.

YARIN SAMSUN, BARTIN, DÜZCE VE ZONGULDAK YAĞMUR VAR MI?

2 Ekim günü hava durumuna göre ülkemizin Karadeniz ve Doğu bölgesinde yağışlı hava hakim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre yarının haritası şöyle:

BUGÜN HAVA YAĞMURLU MU 2 EKİM 2024?

2 Ekim Salı günü hava durumu MGM tarafından paylaşıldı. Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İstanbul, Ankara, Bitlis, Muş, Bingöl, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bekleniyor.

Çarşamba günü ise İstanbul'da hava sıcaklığının gündüz 20 derece, gece 17 derece olacağı tahmin ediliyor.