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2 Ocak kandil mi? 2025 dini günler takvimi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
26 Aralık 2024 16:18 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 16:27
2 Ocak kandil mi? 2025 dini günler takvimi

2025 dini günler takvimine göre kandil günlerinin tarihi belli oldu. 2 Ocak gününün kandil olması üzerine ne kandili olduğu merak konusu oldu.

İslam​ dünyasında önemli yere sahip olan kandil günleri, 2025 dini günler takvimiyle beraber belli oldu. 2 Ocak gününe kısa süre kala hangi kandil olduğu da araştırıldı.

Kandil günlerinde ibadetler edilir, sevap işlenir ve dua edilir.

2 OCAK KANDİL Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 dini günler takvimine göre 2 Ocak günü Regaip Kandili​ olacak. Müslüman aleminin en mühim günlerinden biri olan Regaip Kandili, 2 Ocak tarihinde idrak edilecek.

2 Ocak kandil mi? 2025 dini günler takvimi - 1. Resim

2 OCAK NE KANDİLİ?

Üç aylar 1 Ocak günü itibarıyla başlayacak. Regaip Kandili ise üç ayların ilk önemli gecesi olacak. 2 Ocak günü Regaip Kandili idrak edilecek.

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ VE TARİHLERİ

2025 yılında dini günlerin denk geldiği tarihler şöyle:

Üç Ayların Başlangıcı
1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili
2 Ocak 2025 Perşembe

2 Ocak kandil mi? 2025 dini günler takvimi - 2. Resim

Mirac Kandili
26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili

Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı
1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi
26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
30 Mart 2025 Pazar

Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
1 Nisan 2025 Salı

Terviye Günü
4 Haziran 2025 Çarşamba

Arefe Günü
5 Haziran 2025 Perşembe

2 Ocak kandil mi? 2025 dini günler takvimi - 3. Resim

Kurban Bayramı 1. Günü
6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Günü
7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Günü
8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Günü
9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı Gecesi
25 / 26  Haziran 2025 Çarşamba / Perşembe

Hicri Yılbaşı Günü
26 Haziran 2025 Perşembe

Aşûre Gecesi
4 / 5 Temmuz 2025 Cuma / Cumartesi

Aşûre Günü
5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlid Kandili
3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Ayların Başlangıcı
21 Aralık 2025 Pazar

Regaib Kandili
25 Aralık 2025 Perşembe

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Kaynak: TGRT Haber
regaip kandiliislam

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