2 Ocak kandil mi? 2025 dini günler takvimi
2025 dini günler takvimine göre kandil günlerinin tarihi belli oldu. 2 Ocak gününün kandil olması üzerine ne kandili olduğu merak konusu oldu.
İslam dünyasında önemli yere sahip olan kandil günleri, 2025 dini günler takvimiyle beraber belli oldu. 2 Ocak gününe kısa süre kala hangi kandil olduğu da araştırıldı.
Kandil günlerinde ibadetler edilir, sevap işlenir ve dua edilir.
2 OCAK KANDİL Mİ?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 dini günler takvimine göre 2 Ocak günü Regaip Kandili olacak. Müslüman aleminin en mühim günlerinden biri olan Regaip Kandili, 2 Ocak tarihinde idrak edilecek.
2 OCAK NE KANDİLİ?
Üç aylar 1 Ocak günü itibarıyla başlayacak. Regaip Kandili ise üç ayların ilk önemli gecesi olacak. 2 Ocak günü Regaip Kandili idrak edilecek.
2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ VE TARİHLERİ
2025 yılında dini günlerin denk geldiği tarihler şöyle:
Üç Ayların Başlangıcı
1 Ocak 2025 Çarşamba
Regaib Kandili
2 Ocak 2025 Perşembe
Mirac Kandili
26 Ocak 2025 Pazar
Berat Kandili
Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı
1 Mart 2025 Cumartesi
Kadir Gecesi
26 Mart 2025 Çarşamba
Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
30 Mart 2025 Pazar
Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
1 Nisan 2025 Salı
Terviye Günü
4 Haziran 2025 Çarşamba
Arefe Günü
5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramı 1. Günü
6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramı 2. Günü
7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Günü
8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramı 4. Günü
9 Haziran 2025 Pazartesi
Hicri Yılbaşı Gecesi
25 / 26 Haziran 2025 Çarşamba / Perşembe
Hicri Yılbaşı Günü
26 Haziran 2025 Perşembe
Aşûre Gecesi
4 / 5 Temmuz 2025 Cuma / Cumartesi
Aşûre Günü
5 Temmuz 2025 Cumartesi
Mevlid Kandili
3 Eylül 2025 Çarşamba
Üç Ayların Başlangıcı
21 Aralık 2025 Pazar
Regaib Kandili
25 Aralık 2025 Perşembe