20 Ağustos maç takviminde 3 Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşması bulunuyor

20 Ağustos 2024 16:05 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 16:06

Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir ve Samsunspor arasında oynanacak maç ertelendi

Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir ve Samsunspor arasında oynanacak maç ertelendi

Beşiktaş Trendyol Süper Lig maçında Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederek kazandı!

Beşiktaş Trendyol Süper Lig maçında Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederek kazandı!

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği ligde şampiyonluk yarışı sürerken 20 Ağustos maç takvimi de belirlendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugünün karşılaşmaları yakından takip edilirken saatleri ve hangi kanalda yayınlandığı da taraftarın merak ettikleri arasında yer aldı.

BUGÜN MAÇ VAR MI 20 AĞUSTOS?

Bugünün maçları şöyle:

Bodo Glimt – Kızılyıldız | 22.00 | tabii Spor 2

Dinamo Zagreb – Karabağ | 22.00 | TRT 1, CBC Sport

Lille – Slavia Prag | 22.00 | tabii

YOUNG BOYS-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmanın hakemi Daniel Siebert olurken mücadele yarın 22.00'da başlayacak.