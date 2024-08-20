20 Ağustos maç takviminde 3 Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşması bulunuyor
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
20 Ağustos 2024 16:05 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 16:06
Süper Lig'de heyecan devam ederken 20 Ağustos günü bu akşam hangi maçlar var araştırılırken takvim de gündeme geldi. Galatasaray, yarın ön eleme play off turunda rakibi ile mücadele ederken bugün maç var mı sorusu gündeme geldi.
Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği ligde şampiyonluk yarışı sürerken 20 Ağustos maç takvimi de belirlendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugünün karşılaşmaları yakından takip edilirken saatleri ve hangi kanalda yayınlandığı da taraftarın merak ettikleri arasında yer aldı.
BUGÜN MAÇ VAR MI 20 AĞUSTOS?
Bugünün maçları şöyle:
Bodo Glimt – Kızılyıldız | 22.00 | tabii Spor 2
Dinamo Zagreb – Karabağ | 22.00 | TRT 1, CBC Sport
Lille – Slavia Prag | 22.00 | tabii
YOUNG BOYS-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?
Karşılaşmanın hakemi Daniel Siebert olurken mücadele yarın 22.00'da başlayacak.
Kaynak: TGRT Haber