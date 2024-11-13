20 bin öğretmen atamasında tercih süreci için geri sayım başladı

13 Kasım 2024 12:11 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 12:13

Öğretmen atamalarına ilişkin sözlü başarı puanlarının açıklanmasının ardından gözler 20 bin öğretmen atamasında tercih sürecine çevrildi.

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Öğretmen atamalarının sözlü başarı puanları 25 Ekim tarihinde açıklandı. Kontenjan dağılımında Şanlıurfa başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu illeri ile İstanbul'a ağırlık verilmesi bekleniyor.

ÖĞRETMEN ATAMALARI TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İllere göre kontenjan dağılımının açıklanmasıyla birlikte 20 bin öğretmen atamaları tercih maratonu yarın başlıyor. Tercihler 14 Kasım Perşembe günü ile 20 Kasım Çarşamba günleri arasında yapılacak.

EN ÇOK ATAMA HANGİ BRANŞLARA YAPILACAK?

En çok atama 3 bin 263 ile sınıf öğretmenliği kadrolarına yapılacak. Onu, 2 bin 499 kontenjan ile özel eğitim öğretmenliği izleyecek.

Rehberlik, Din Kültürü ve İngilizce de 68 en çok alım yapılacak diğer branşlar arasında yer alıyor.