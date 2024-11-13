ÖSYM 2025 sınav takvimine göre DGS, AGS, MSÜ, ALES tarihleri belli oldu
Bugün ÖSYM tarafından 2025 sına takvimi paylaşıldı. DGS, ALES, MSÜ ve AGS sınavlarına katılacak olan adaylar ise yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. YKS, 21-22 Haziran'da yapılırken KPSS A grubu 7 Eylül'de gerçekleşecek.
Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2025 ÖSYM takvimi bugün paylaşıldı. Adaylar 2025 DGS, AGS ve ALES sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyordu.
Bugün açıklanan takvimle beraber sınavların tarihi netleşti.
ÖSYM 2025 TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?
ÖSYM 13 Kasım Çarşamba günü sınav tarihlerini duyurdu. Resmi internet sitesinde tablo paylaşılırken başvuru ve sonuç tarihleri de ilan edildi.
2025 DGS SINAVI NE ZAMAN?
Bugün açıklanan takvime göre 2025 yılında DGS sınavının yapılacağı tarih 20 Temmuz olarak açıklandı.
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 21 Mayıs-2 Haziran tarihleri aralığında alınırken geç başvurular 13 Haziran'da alınacak.
Sonuçlar ise 11 Eylül 2025 tarihinde ilan edilecek.
2025 ALES SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ALES Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 1 sınavı 13.04.2025 tarihinde yapılacak.
Başvurular ise 19.02.2025 - 26.02.2025 tarihlerinde alınacak.
2025 AGS SINAV TARİHİ
Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı, 2025 yılında 13 Temmuz'da yapılırken ÖABT sınavı da aynı tarihte yapılacak.
Başvurular ise 8 Mayıs ile 15 Mayıs aralığında gerçekleşecek.
MSÜ 2025 SINAVI NE ZAMAN OLACAK?
Başvuruların 02.01.2025 - 27.01.2025 aralığında alınacak olan sınavın tarihi 23 Şubat olarak açıklandı.
Sonuçlar 18 Mart günü erişime açılacak.