MEB-AGS sınavı nedir? Eğitim bilimleri sınavının yerine geleceği iddia edildi

04 Kasım 2024 16:15 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 16:52

Bugün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy görüşme gerçekleştirdi. Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) içeriği ve kapsamı konuşulurken MEB-AGS sınavının ne olduğu da gündeme geldi.

ÖSYM 2025 sınav takvimi merakla bekleniyor: 2025 YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman?

ÖSYM 2025 sınav takvimi merakla bekleniyor: 2025 YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman?

Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'nin de bulunduğu Bakan Tekin ve Başkan Ersoy görüşmesi sonlandı.

Her sene binlerce kişinin katıldığı KPSS sınavıyla ilgili konuların da ele alındığı görüşme sonrasında MEB-AGS sınavı hakkında nedir, kimler başvuracak araştırıldı.

MEB AGS SINAVI NEDİR, KİMLER BAŞVURABİLİR?

Milyonlarca kişinin girdiği KPSS sınavı ile ilgili gelişmeler yaşanırken Öğretmenlik Mesleği Kanunu’nun 9'uncu maddesinin 2'nci fıkrası gereği, ÖSYM'nin uyguladığı sınavlarda alınan puanlara bakılarak adaylar seçilecek ve Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim alacak.

Öğretmenlerin mesleğe hazırlığı ve eğitim sisteminde iyi yönde değişiklikler yaşanması hedefleniyor.

MEB-AGS, adayların pedagojik bilgilerini, mesleki yeterliliklerini ve alan bilgilerini ölçme amacına yönelik olurken KPSS'de bulunan Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavları ile beraber uygulanması bekleniyor.

Sürecin ÖABT testi ile ilerlemesi de tahmin ediliyor.

Sosyal medyada çıkan iddialara göre KPSS eğitim bilimleri sınavı yerine MEB-AGS sınavının gelmesi beklenirken herhangi bir resmi açıklama gelmedi.