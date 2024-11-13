ÖSYM 2025 takvimine göre KPSS A Grubu sınav ve başvuru tarihi netleşti

13 Kasım 2024 11:41 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 11:46

ÖSYM takvimini duyurdu. Bugün açıklanan YKS, KPSS sınav takvimi duyuruna gör KPSS A grubu sınavının yapılacağı tarih ve başvuru zamanı belli oldu.

YKS 2025 ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimini duyurdu

YKS 2025 ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimini duyurdu

KPSS sınavına katılan milyonlarca vatandaşın beklediği açıklama bugün geldi.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre KPSS A grubu sınavının tarihi netleşti.

KPSS 2025 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK, TARİH BELLİ OLDU MU?

Takvime göre 2025- KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı 7 Eylül, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi 13-14 Eylül tarihlerinde yapılacak.

ÖSYM 2025 TAKVİMİ

KPSS A GRUBU NEDİR?

A grubu kadrolar Müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, kaymakam adaylığı gibi kadrolar için geçerli oluyor.

KPSS puanı sonrasında kurumların kendi yaptıkları sınav ve mülakatlara katılan adayların yeterlilik sınavında başarısı sonrası atamalar gerçekleşir.

Adaylar, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavına girmelidir.

KPSS BAŞVURU NE ZAMAN 2025?

Yayınlanan takvime göre KPSS başvuru tarihi 26.06.2025 - 10.07.2025 olarak belirlendi. Tarihleri kaçıranlar ise 23.07.2025 - 24.07.2025 aralığında geç başvuru yapabilecek.

Sonuçlar ise 10.10.2025 tarihinde duyurulacak.