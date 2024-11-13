YKS 2025 ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimini duyurdu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

13 Kasım 2024 11:29 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 11:35

Bu yıl 8-9 Haziran'da gerçekleşen YKS sınavının ardından bu yıl YKS ne zaman yapılacak belli oldu. Milyonlarca kişinin katılım sağladığı sınavın tarihini ÖSYM bugün açıkladı.

ÖSYM 13 Kasım günü KPSS​, YKS​ gibi sınavların ne zaman yapılacağını duyurdu. Binlerce kişinin her yıl katılım sağladığı YKS sınavının tarihi belli oldu. 2024 yılında 8-9 Haziran tarihlerinde yapılmıştı. YKS 2025 NE ZAMAN? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak. 2025- KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı 7 Eylül, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi 13-14 Eylül tarihlerinde yapılacak. ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2025 YKS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN BELLİ OLDU MU? ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YKS başvuru tarihleri 06.02.2025 - 03.03.2025 olarak duyuruldu. Geç başvurular ise 11-13.03.2025 aralığında olacak. YKS sonuçları ise 22.07.2025 tarihinde erişime açılacak. Adaylar ÖSYM sonuç sitesi üzerinden puanlarına erişebilecek. İlgili Haberler Son dakika | YKS tarihi belli oldu! ÖSYM Başkanı açıkladı