YKS 2025 ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimini duyurdu
Bu yıl 8-9 Haziran'da gerçekleşen YKS sınavının ardından bu yıl YKS ne zaman yapılacak belli oldu. Milyonlarca kişinin katılım sağladığı sınavın tarihini ÖSYM bugün açıkladı.
ÖSYM 13 Kasım günü KPSS, YKS gibi sınavların ne zaman yapılacağını duyurdu. Binlerce kişinin her yıl katılım sağladığı YKS sınavının tarihi belli oldu. 2024 yılında 8-9 Haziran tarihlerinde yapılmıştı.
YKS 2025 NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak. 2025- KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı 7 Eylül, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi 13-14 Eylül tarihlerinde yapılacak.
YKS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN BELLİ OLDU MU?
ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YKS başvuru tarihleri 06.02.2025 - 03.03.2025 olarak duyuruldu.
Geç başvurular ise 11-13.03.2025 aralığında olacak.
YKS sonuçları ise 22.07.2025 tarihinde erişime açılacak. Adaylar ÖSYM sonuç sitesi üzerinden puanlarına erişebilecek.