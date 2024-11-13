KPSS A grubu meslekleri yeniden gündeme geldi! ÖSYM 2025 takvimi bugün yayımlandı
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
13 Kasım 2024 11:50 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 11:54
KPSS 2025 sınavının yapılacağı tarih bugün netleşti. KPSS A grubu sınavına katılacak olan adaylar ise meslekler ve kadroları şimdiden araştırmaya başladı.
Bugün açıklanan KPSS sınav takvimine göre bu yıl uygulanacak tarih belli oldu.
KPSS A grubu tarihinin 7 Eylül olarak açıklanmasıyla beraber meslekler ve kadrolar da merak konusu oldu.
KPSS A GRUBU MESLEKLERİ 2025
- Bağ-kur Genel Müdürlüğü’nde denetmen yardımcılığı
- Maliye Bakanlığı’nda gelirler genel müdürlüğü
- Mali hizmetler uzman yardımcılığı
- Ulaştırma Bakanlığı’nda müfettiş yardımcılığı
- Türkiye Büyük Millet Meclisi uzman yardımcılığı
- Belediyelerde müfettiş yardımcılığı
- Vergi denetmen yardımcılığı
- Stajyer hazine kontrolörlüğü
- PTT müfettiş yardımcılığı
- Vergi müfettiş yardımcılığı
- Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu’nda müfettiş yardımcılığı gibi meslekler bulunuyor.
KPSS 2025 TARİH TAKVİMİ ÖSYM
ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre
2025- KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı 7 Eylül, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi 13-14 Eylül tarihlerinde yapılacak.
Kaynak: TGRT Haber