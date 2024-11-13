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KPSS A grubu meslekleri yeniden gündeme geldi! ÖSYM 2025 takvimi bugün yayımlandı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
13 Kasım 2024 11:50 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 11:54
KPSS A grubu meslekleri yeniden gündeme geldi! ÖSYM 2025 takvimi bugün yayımlandı

KPSS 2025 sınavının yapılacağı tarih bugün netleşti. KPSS A grubu sınavına katılacak olan adaylar ise meslekler ve kadroları şimdiden araştırmaya başladı.

Bugün açıklanan KPSS sınav takvimine göre bu yıl uygulanacak tarih belli oldu.

KPSS A grubu tarihinin 7 Eylül olarak açıklanmasıyla beraber meslekler ve kadrolar da merak konusu oldu.

KPSS A GRUBU MESLEKLERİ 2025

  • Bağ-kur Genel Müdürlüğü’nde denetmen yardımcılığı
  • Maliye Bakanlığı’nda gelirler genel müdürlüğü
  • Mali hizmetler uzman yardımcılığı
  • Ulaştırma Bakanlığı’nda müfettiş yardımcılığı
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi uzman yardımcılığı
  • Belediyelerde müfettiş yardımcılığı
  • Vergi denetmen yardımcılığı
  • Stajyer hazine kontrolörlüğü
  • PTT müfettiş yardımcılığı
  • Vergi müfettiş yardımcılığı
  • Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu’nda müfettiş yardımcılığı gibi meslekler bulunuyor.

KPSS A grubu meslekleri yeniden gündeme geldi! ÖSYM 2025 takvimi bugün yayımlandı - 1. Resim

KPSS 2025 TARİH TAKVİMİ ÖSYM

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 

2025- KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı 7 Eylül, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi 13-14 Eylül tarihlerinde yapılacak.

2025 SINAV TAKVİMİ 

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Kaynak: TGRT Haber

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