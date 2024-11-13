KPSS A grubu meslekleri yeniden gündeme geldi! ÖSYM 2025 takvimi bugün yayımlandı

13 Kasım 2024 11:50 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 11:54

KPSS 2025 sınavının yapılacağı tarih bugün netleşti. KPSS A grubu sınavına katılacak olan adaylar ise meslekler ve kadroları şimdiden araştırmaya başladı.

ÖSYM 2025 takvimine göre KPSS A Grubu sınav ve başvuru tarihi netleşti

ÖSYM 2025 takvimine göre KPSS A Grubu sınav ve başvuru tarihi netleşti

Bugün açıklanan KPSS sınav takvimine göre bu yıl uygulanacak tarih belli oldu.

KPSS A grubu tarihinin 7 Eylül olarak açıklanmasıyla beraber meslekler ve kadrolar da merak konusu oldu.

KPSS A GRUBU MESLEKLERİ 2025

Bağ-kur Genel Müdürlüğü’nde denetmen yardımcılığı

Maliye Bakanlığı’nda gelirler genel müdürlüğü

Mali hizmetler uzman yardımcılığı

Ulaştırma Bakanlığı’nda müfettiş yardımcılığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi uzman yardımcılığı

Belediyelerde müfettiş yardımcılığı

Vergi denetmen yardımcılığı

Stajyer hazine kontrolörlüğü

PTT müfettiş yardımcılığı

Vergi müfettiş yardımcılığı

Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu’nda müfettiş yardımcılığı gibi meslekler bulunuyor.

KPSS 2025 TARİH TAKVİMİ ÖSYM

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre

2025- KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı 7 Eylül, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi 13-14 Eylül tarihlerinde yapılacak.

2025 SINAV TAKVİMİ