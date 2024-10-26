20 bin sözleşmeli öğretmenlik atamasında tercih tarihleri ve atama takvimi belli oldu

26 Ekim 2024 10:48 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 10:58

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla ilişkili Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nu yayımladı. Binlerce öğretmen ise

20 bin sözleşmeli öğretmen alımımülakat sonuçları​ e- Devlet üzerinden erişime açıldı. Yayımlanan kılavuzla beraber sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları ne zaman, nasıl yapılır belli oldu.

Adaylar e- Devlet üzerinden tercih başvurularını yapacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN, NEREDEN YAPILIR?

MEB​'in yayımladığı kılavuza göre sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının ardından tercih başvuruları e- Devlet üzerinden yapılacak.

Tercih başvurularını onaylatmak için herhangi bir kuruma gitmesine gerek kalmayacak.

Tercih başvuru tarihi 14 Kasım ile 20 Kasım aralığı olarak belirlendi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA KAÇ PUAN?

Sözlü sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar en fazla 40 kurumu tercih edebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN?

Bakan Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu. Açıklaması şöyle oldu:

"Atama tercihleri, 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar sürecektir. Sonuçlar, 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak, atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir.

Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."