Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu: Öğretmen Atama Sonuçları belli oldu!

25 Ekim 2024 20:51 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 20:58

Son dakika haberi: 20 ilde 245 komisyon tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları saat 22:00’de açıklanacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, atama sonuçlarının belli olduğunu duyurdu...

Son dakika haberine göre, Öğretmen Atama Sonuçları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmesi öğretmen atamasına dair sözlü sınav sonuçları ve başarı puanının saat 22.00'da açıklanacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı​ Yusuf Tekin​, sosyal medya hesabı X'ten konuyla ilgili paylaşım yaptı.

BAKAN TEKİN: HAYIRLI OLSUN

Bakan Tekin, "20 ilimizde 245 komisyonumuz tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları saat 22:00’de açıklanacak! Atama tercihleri, 14 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00’ya kadar sürecektir. Sonuçlar 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak; atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir. Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Eğitim camiası da atamaların hayırlı olmasını diledi.